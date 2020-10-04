Коронавирус в Ростове-на-Дону. последние новости на 4 октября 2020 года: число зараженных превысило 22,5 тысячи человек

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 219 человек Фото: Илья БОГОМОЛОВ

В Ростове-на-Дону на 4 октября прирост за сутки - 219 человек.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразился уже 22 571 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 219 новых случаев заболевания. В тяжелом состоянии находятся 106 человек. Врачи не смогли спасти жизни уже 523 дончан. Выздороветь удалось 17 976 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 537,2. Коэффициент распространения инфекции – 1,09.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 27 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (112), Волгодонске (19), Таганроге (15), Батайске (11), Гуково (9), Зерноградском (7), Октябрьском (6) районах, Азове (5), Сальском(5), Азовском (3) районах, Новочеркасске (3), Морозовском (3), Целинском (3), Белокалитвинском (2) районах, Каменске-Шахтинском (2), Шахтах (2), Семикаракорском (2), Волгодонском (1) районах, Зверево (1), Мартыновском (1), Миллеровском (1), Мясниковском (1), Песчанокопском (1), Пролетарском (1), Родионово-Несветайском (1), Тарасовском (1) и Тацинском (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 23,8% - в возрасте от 18 до 45 лет, 39,7% - от 46 до 65 лет, 21% - от 66 до 79 лет, 7,3% - старше 80 лет, 8,2% - дети. В стационарах содержатся 1 595 пациентов. Новыми жертвами коронавируса стали две женщины 60 и 80 лет и семь мужчин 47, 51, 57, 62, 81, 82 и 87 лет, все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.

Врачи следят за состоянием 11 410 человек, все они на самоизоляции в домашних условиях. Сняты с медицинского учета 80,2 тысячи человек. За весь период за помощью к медикам обратились 91,8 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 7 532 теста на коронавирус. За весь период было проведено 705,8 тысячи исследований.

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