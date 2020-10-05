Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 5 октября 2020 года: количество зараженных в регионе неуклонно растет

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 234 человека Фото: "КП" Архив

В Ростове-на-Дону на 5 октября прирост за сутки - 234 человека.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 22 805 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 234 новых случая заболевания. В тяжелом состоянии находятся 109 человек. Врачи не смогли спасти жизни уже 532 дончан. Выздороветь удалось 18 105 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 542,7. Коэффициент распространения инфекции – 1,1.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 34 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (77), Каменске-Шахтинском (24), Новошахтинске (23), Новочеркасске (18), Шахтах (13), Таганроге (12), Орловском (10) районе, Батайске (9), Константиновском (5), Мартыновском (5), Белокалитвинском (3) районах, Волгодонске (3), Красносулинском (3), Матвеево-Курганском (3), Азовском (2), Миллеровском (2), Мясниковском (2), Неклиновском (2), Семикаракорском (2), Целинском (2), Верхнедонском (1) районах, Азове (1), Гукове (1), Звереве (1), Зерноградском (1), Кагальницком (1), Каменском (1), Кашарском (1), Октябрьском (1), Пролетарском (1), Родионово-Несветайском (1), Сальском (1), Тарасовском (1) и Усть-Донецком (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 29,5% - в возрасте от 18 до 45 лет, 36,8% - от 46 до 65 лет, 22,6% - от 66 до 79 лет, 6,4% - старше 80 лет, 4,7% - дети. В стационарах содержатся 1 629 пациентов. Новыми жертвами коронавируса стали четыре женщины в возрасте от 67 лет до 81 года и пятеро мужчин в возрасте от 54 до 85 лет, все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.

Врачи следят за состоянием 11 818 человек, все они на самоизоляции в домашних условиях. Сняты с медицинского учета 82,4 тысячи человек. За весь период за помощью к медикам обратились 94,3 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 7 911 тестов на коронавирус. За весь период было выполнено 713,7 тысячи исследований.

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