"Голубая луна", яркий Марс и метеорный поток: какие небесные явления ждут ростовчан в октябре

Земля с МКС. Фото: Роскосмос.

Октябрь для ростовчан будет богат на редкие небесные явления. В самом начале месяца жители донской столицы смогут невооруженным глазом понаблюдать за нашим соседом в космосе, Марсом. Чуть позже произойдет метеорный поток, а в конец октября, как вишенка на торте, - полнолуние.

Уже 13 числа произойдет противостояние Марса с Солнцем. Это позволит увидеть красную планету с Земли. Она будет хорошо заметна на небе в виде ярко красно-оранжевой звезды. Сотрудник Астрономической Обсерватории парка Горького объяснил изданию, почему именно сегодня стоит устремить взор на небо.

- Расстояние между Землей и Марсом существенно уменьшится. Наибольшее сближение ожидается 6 октября - до 62 миллионов километров. Марс, перемещающийся по созвездию Рыб, можно увидеть невооруженным глазом. Но для наблюдения деталей на его диске желательно использовать телескоп с диаметром объектива не менее 90 миллиметров, - отметил Николай Демин.

Если у вас нет специальных астрономических приборов, не беда. Ведь уже с 21 октября ростовчан и жителей соседних городов ждет "метеорный поток Ориониды". Все дело в том, что вблизи нашей планеты около 30 лет назад пролетала комета Галлея. Осколки от нее по-прежнему каждый год достигают земной атмосферы в мае и октябре. Свое имя метеорный поток получил от созвездия Орион, в котором находится область вылета метеоров: при наблюдении с Земли кажется, что метеоры появляются именно от туда.

В самом конце месяца, 31 октября, жители Ростова-на-Дону застанут "голубую луну". Нет, наш спутник не окрасится в синий цвет. Такое название обусловлено тем, что предстоящее полнолуние станет вторым за месяц. Первое было 2 числа, а следующее ждет нас в последний день октября.

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