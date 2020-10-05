«Хрустальная корона Мира» досталась студентке из Ростова-на-Дону

София Мизерная мечтает о карьере модели. Фото: из личного архива героя публикации

В Сочи завершился конкурс красоты «Хрустальная корона Мира». За звание самой-самой бились десятки красавиц со всех уголков России и из других стран. Наш город представляла 20-летняя студентка София Мизерная. И, как результат, заняла первое место в номинации «Леди – Хрустальная Корона Мира». По словам Софии, эта битва для нее была не из легких.

На конкурсе у Софии были очень достойные конкурентки. Фото: агентство "Имидж-Элит"

«СЕРДЦЕ ЗАМИРАЛО, А СЦЕНА УХОДИЛА ИЗ-ПОД НОГ»

- Мои соперницы – все очень талантливые и успешные, - рассказала девушка. - В первый день конкурса мы представляли свою визитку. Участницы в вечерних платьях рассказывали о себе, - кто в стихах, кто – в прозе. Вторым этапом стал фитнес-день. А третий этап – сам финал. Девочки продемонстрировали национальные костюмы, представили творческий номер и продефилировали в вечерних платьях.

София обожает спорт. Фото: из личного архива героини публикации

В последнем этапе София очаровала жюри своим нарядом донской казачки, а окончательно покорила творческим номером. Девушка исполнила гимнастический номер «Сломанное танго». И, как результат, первое место.

- Конечно же, я очень ждала победы, волновалась, - признается девушка. - Когда объявляли победителей, под ногами проваливался пол, а сердце замирало. Но, когда я поняла, что заняла первое место, то радости не было предела. Я гордилась тем, что не подвела людей, которые в меня поверили.

По словам ростовчанки, за время конкурса она еще и сильно похудела.

- Сказалось суперправильное питание и, конечно же, стресс, - говорит София.

СЕКРЕТЫ КРАСОТЫ

К слову, София уже давно занимается спортом. И в этом секрет ее идеальной фигуры. А вот особых секретов по уходу за собой у нее нет.

Косметолога девушка не посещает: считает, что ей пока рано. Старается правильно питаться и больше двигаться. Несмотря на то, что ее параметрам могли бы позавидовать очень многие (см. ниже) София не считает себя идеальной. Хотя это ее ни капли не огорчает!

Дончанка привезла из Сочи корону. Фото: из личного архива героини публикации

- Всегда здорово, когда есть над чем работать и к чему стремиться, - улыбается она.

К слову, в будущем София мечтает стать титулованной моделью.

- Не представляю себя без сцены! Хочу связать с ней свою жизнь, - делится планами на жизнь яркая брюнетка. – Возможно, открою школу моделей.

А еще ростовчанка мечтает о семье. София говорит, что это – самое главное в жизни - важнее любой карьеры.

ТТХ

Объем груди — 86 см,

Объем талии - 60 см,

Объем бедер -90 см,

Рост – 176 см,

Вес 52 кг.

КОММЕНТАРИЙ МОДЕЛЬНОГО АГЕНТСТВА

«Конкуренция была очень сильной!»

Елена Степура, руководитель школы моделей «Имидж-Элит»:

- Конкуренция в конкурсе «Хрустальная корона Мира» была очень сильной. Мы гордимся победой Софии Мизерной. В каждую из наших воспитанниц мы вкладываем весь свой опыт. Зная законы жанра, формируем в девушках дружелюбие и открытость. Мы говорим, что для нас красота – это, прежде всего, доброта

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