«Голливудская улыбка и ноги от ушей»: Студентка из Ростова-на-Дону получила килограммовую корону с драгоценными камнями

В минувшие выходные в Москве прошел международный конкурс «Miss Lady Universe 2019», за главную корону в котором боролись 27 красавиц со всего мира. Им предстояло выйти на подиум в вечерних платьях, национальном и спортивном костюмах, продемонстрировать творческие способности и рассказать о себе в конкурсе «Визитка».

Красавица профессионально занималась гимнастикой.Фото: Личный архив героя публикации

Честь Ростова-на-Дону на конкурсе представила 18-летняя София Мизерная. Ей и досталась главная корона - примечательно, что она украшена полудрагоценными камнями и камни Swarovski, а весит около килограмма. Кстати, эксклюзивная вещица навсегда останется у красавицы.

Софии досталась главная корона конкурса. Фото: педоставлено "Имидж-Центр".

- На самом деле очень много эмоций, - призналась газете «Комсомольская правда-Ростов» София. - Каждый выход на сцену я наслаждаюсь, стараюсь показать свой максимум, понравиться всем членам жюри.

mizernaya_sofi Я в тебя погружаюсь, ты-моя глубина

Девушка уже становилась первой красавицей родного Таганрога и Ростова-на-Дону, а также победила в международном конкурсе «Miss Supermodel Universal 2019». Это ее четвертая серьезная победа.

mizernaya_sofi Заключительный и бомбический #underground Photography: @viktoriya_kutahina

Сама красавица рассказала, что она профессионально занималась гимнастикой. И в составе сборной России даже выиграла с командой Чемпионат мира по эстетической гимнастике в 2018 году в Будапеште.

Девушка стала уже первой красавицей Ростова-на-Дону, а также победила в международном конкурсе. Это ее третья серьезная победа. .Фото: Личный архив героя публикации

Сейчас София учиться на третьем курсе в колледже на специальности «Физическая культура». А все ее свободное время занимает моделинг и конкурсы красоты.

- Я живу этим, мне это безумно нравится и хочу продолжать этим заниматься, - призналась модель.

mizernaya_sofi Мисс Таганрог 2018

Девушка рассказала, что никогда не сидела на диетах. А стройность ей удается поддерживать тем, что на почти никогда не сидит на месте, ведет активный образ жизни и наслаждается каждым моментов.

В минувшие выходные в Москве прошел международный конкурс «Miss Lady Universe 2019»Фото: Личный архив героя публикации

ТТХ

Объем груди - 88 см,

Объем талии - 60 см,

Объем бедер - 88 см.

Рост - 174 см.