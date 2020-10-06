Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 6 октября 2020 года: количество зараженных превысило 23 тысячи человек

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 244 человека Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове-на-Дону на 6 октября прирост за сутки - 244 человека.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 23 049 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 244 новых случая заболевания. В тяжелом состоянии находятся 107 человек. Врачи не смогли спасти жизни уже 541 дончанина. Выздороветь удалось 18 175 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 548,5. Коэффициент распространения инфекции – 1,15.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 23 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (115), Азовском (14) районе, Гукове (14), Новошахтинске (14), Неклиновском (12), Усть-Донецком (12), Аксайском (10), Сальском (8) районах, Батайске (6), Волгодонском (5), Зерноградском (4), Мясниковском (4), Песчанокопском (4), Семикаракорском (4) районах, Звереве (3), Морозовском (3), Веселовском (2) районах, Азове (2), Таганроге (2), Ремонтненском (2), Целинском (2) районах, Каменске-Шахтинском (1) и Шахтах (1), - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области

Среди новых заболевших 28,3% - в возрасте от 18 до 45 лет, 45,5% - от 46 до 65 лет, 17,2% - от 66 до 79 лет, 6,5% - старше 80 лет, 2,5% - дети. В стационарах содержатся 1 708 пациентов. Новыми жертвами коронавируса стали четыре женщины, 52, 59, 82 и 83 лет, и пятеро мужчин - 57, 71, 75, 82 и 93 лет, все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.

Врачи следят за состоянием 12 014 человек, все они на самоизоляции в домашних условиях. Сняты с медицинского учета 82,7 тысячи человек. За весь период за помощью к медикам обратились 94,7 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 7 576 тестов на коронавирус. За весь период было выполнено 721,3 тысячи исследований.

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