Повышенное давление и холодный ветер: какая погода 6 октября ожидает жителей донской столицы

В Ростове продолжает холодать Фото: "КП" Архив

Осень уже захватила свои права в донской столице. И это можно заметить не только по тому, как желтеют деревья и опадают листья, напоминать об этом будет и погода на улице. Утром и вовсе чувствуется скорое приближение зимы, а днем ростовчанам об осени напоминает сильный холодный ветер.

В утренние часы будет уже довольно прохладно - от плюс 10 до 15 градусов, днем столбик термометра достигнет отметки от плюс 22 до 23 градусов. Но к вечеру снова похолодает - от плюс 17 до 19 градусов. Сегодня, 6 октября, в донской столице будет стоять ясная и солнечная погода. По прогнозам синоптиков, осадков не ожидается.

Ветер сегодня будет исключительно восточным. Скорость его порывов временами будет достигать 8-14 метров в секунду.

Атмосферное давление ожидается повышенным и составит 762-764 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 19 до 52 процентов.

Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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