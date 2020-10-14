«Помогите - нам нужны еда и топливо!»: Моряк из Шахт с товарищами выживает на застрявшем в Турции корабле

10 моряков уже несколько месяцев пишут во все инстанции с просьбой о помощи. Фото: Елена Жадаева.

История, больше напоминающая триллер про выживание, случилась с моряками дальнего плавания рядового торгового корабля. Проблемы начались еще четыре месяца назад. В начале лета компания, которая владеет судном, столкнулась с серьезными трудностями и перестала снабжать моряков необходимой провизией и топливом.

Выполнив работу, экипаж корабля несколько дней дрейфовал по Черному морю в надежде на скорое разрешение ситуации. Однако вместо долгожданного голоса по радио «Держитесь, помощь рядом», они попали в еще большую неприятность.

КОМПАНИЯ «ПРОБЛЕМНАЯ»

Все началось еще в июне этого года. 32-летний житель города Шахт Вячеслав Жадаев уже несколько месяцев работал механиком на корабле "Mubariz Ibrahimov", принадлежащем, как говорят родные моряков, компании азербайджанского миллиардера. Крупная организация специализировалась на перевозках, но славилась среди профессионального сообщества, как «проблемная»: якобы сотрудникам часто задерживали зарплату, правда, потом все-таки выплачивали.

С пробуксовкой, но дела шли в нормальном режиме, пока владельца компании, по некоторым данным, не арестовали по подозрению в пособничестве террористам. И тогда система начала рушиться, а под обломками, как обычно, оказались простые работяги.

СОЙТИ НЕЛЬЗЯ, А ЕСТЬ ХОЧЕТСЯ

Первым делом морякам перестали в должном объеме подвозить провизию. Сначала еды и топлива поступало просто меньше, чем обычно. Затем поставки и вовсе прекратились. Задержка по зарплате также росла. Казалось бы, почему просто не сойти в ближайшем порту на сушу и отправиться домой? Но моряки не могут покидать судно, так как по условиям контракта они должны закончить свою работу. В противном случае факт «побега» зафиксируется, и в будущем устроиться на смежную должность будет просто невозможно. Кроме того, сойти с корабля можно только с позволения пограничной службы и компании, на которую ты работаешь.

В результате полуголодные моряки в ожидании разрешения ситуации курсировали по всему Черному морю: Азербайджан, Турция, Россия и обратно. Бедолаги стали трубить во все колокола - отправлять письма во все службы и ведомства, чтобы привлечь к проблеме внимание.

«РЫБУ ЛОВЯТ С КОРАБЛЯ»

Только в конце июня судно арестовали вблизи Стамбула прямо в открытом море. Спустя какое-то время и вовсе перестали привозить еду, воду, лекарства и топливо.

Как сообщила "Комсомольской правде-Ростов" Ольга Жадаева - сестра одного из членов команды, жителя города Шахты, ее брат и другие члены команды выживают только за счет рыбы, которую ловят прямо с корабля. Спуститься на сушу и купить что-нибудь на переведенные от родственников деньги - смертельно опасно.

- Их могут расстрелять на месте за пересечение государственной границы, - рассказала родственница механика судна. - В лучшем случае арестуют, заведут уголовное дело и отправить в тюрьму, откуда, по словам юристов, они могут не выбраться.

Девушка говорит, что в ситуацию уже вмешались представители российского консульства. После чего в конце сентября морякам подвезли немного еды.

- В основном это фрукты, - продолжает собеседница. - Сейчас и они закончились, есть нечего, воды осталось на сутки. Ребята вывесили на корму корабля плакат с надписью на английском: «Помогите - нам нужны еда и топливо».

Моряки вывесили банер с призывом помощь соляркой и едой. Фото: Елена Жадаева.

НА ГРАНИ ЖИЗНИ И СМЕРТИ

Пока же моряки заводят на несколько минут двигатели, чтобы включился опреснитель и зарядились телефоны. Однако солярка быстро заканчивается и баки почти пусты.

- У одного из моряков начался гастрит из-за отсутствия нормальной пищи, а лекарств нет, - говорит девушка. - По сути, в заложниках на корабле в порту крупнейшего мегаполиса оказались десять здоровых крепких мужчин. И все они находятся на грани жизни и смерти.

Сейчас родные моряков пишут во все инстанции и пытаются привлечь внимание. Однако пока все усилия тщетны.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

"Никто их не бросил!"

Леонид ГЛУШАК, Председатель ростовской городской профсоюзной организации моряков: - У моряков есть несколько вариантов того, как выйти из сложившейся ситуации. Владелец компании может найти средства и рассчитаться с моряками. Это может сделать и страховая компания, чтоб вернуть людям деньги. Также в праве подключиться и адвокаты, которые займутся арестом судна по заработной плате, и через суд попытаются продать корабль, чтобы возместить задержку морякам. Вообще такими ситуациями, как брошенные моряки за рубежом, должно заниматься государство. Это их полномочия и возможности. Но иногда спасение утопающих дело рук самих утопающих. Насколько я знаю, никто их не бросил. Сейчас идет решение этого вопроса.

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