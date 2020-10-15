Возврат ограничений в Ростовской области 16 октября 2020: какие запреты вводятся в регионе

Ограничения в Ростовской области, последние новости на 16 октября 2020 года. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Власти Ростовской области приняли тяжелое, но взвешенное решение - вернуть в регионе ряд жестких ограничений в связи со стремительным распространением коронавируса. На Дону действительно с каждым днем увеличивается число заболевших. Только за последние сутки выявили еще 281 случай заражения. Всего опасную инфекцию подхватили 25 736 человек.

Представители власти не раз высказывались о необходимости соблюдать меры предосторожности: носить маски, соблюдать социальную дистанцию, следить за состоянием своего здоровья. Количество тех, кто в последние месяцы стал выполнять предписанные нормы, заметно увеличилось. Так, в общественном транспорте почти все заходят в масках, столпотворений на остановках не наблюдается, люди стараются держаться на расстоянии друг от друга. Ситуация меняется, хоть и медленно. Граждане становятся более ответственными, понимают опасность распространения вируса.

Однако эти положительные сдвиги общественного самосознания не помогли переломить ситуацию. Эпидемиологическая обстановка ухудшается. Накануне в правительстве сообщили, что на территории Ростовской области вводятся дополнительные ограничения.

ПЛАНОВАЯ МЕДПОМОЩЬ — НА ПАУЗЕ

Так, с пятницы, 16 октября, пенсионеры в возрасте от 65 лет и старше, а также все, кто имеет хронические заболевания, должны перейти на дистанционный режим работы. Люди старшего поколения находятся в особой опасности. По статистике, именно у них заболевание протекает особенно тяжело, не редки осложнения.

Кроме того, приостанавливается оказание плановой медицинской помощи в больницах и поликлиниках, если речь не идет об угрозе жизни и здоровью пациентов. Исключение - люди, которые нуждаются в проведении программного лечения, а также высокотехнологичной помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования.

Ограничения коснутся и событий с большим скоплением людей. Так не могу проводиться спортивные и физкультурные мероприятия с участием зрителей в закрытых помещениях. Исключение - профессиональные соревнования, но на них могут заполняться только 30 процентов от общего числа посадочных мест.

НОЧНЫЕ КЛУБЫ — ПОД ЗАПРЕТОМ

Также с 16 октября вводится запрет на выступление всевозможных творческих коллективов и исполнителей в помещениях, где люди смотрят представления стоя. В случае, если посадочные места предусмотрены, они не могут заполняться более чем на 40 процентов.

Важно сказать, что билеты в кинотеатры, театры и музея, теперь следует покупать только через интернет в дистанционном режиме. Это сделано для того, чтобы на кассах не собиралось много людей. В толпе коронавирус передается с огромной скоростью.

Отдельное внимание власти уделили торговым центрам. Родителям нельзя допускать своих детей на детских площадки, их эксплуатация под запретом. Предприятия общественного питания могут работать строго до 22:00. Нельзя курить кальяны в общественных местах, приостановлена работа ночных клубов.

Не останутся в стороне и магазины региона. Отдельной строчкой в новом поставление правительства сказано о нормативном запрете на обслуживание покупателей без лицевых масок. Сотрудники торговых объектов не будут обслуживать людей, у которых нет средства защита.

Отметим, что всего в Ростовской области от коронавируса вылечились 20 576 жителей Дона, а за минувшие сутки - 241. На данный момент лечение в стационарах получают 2 020 пациентов. В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находится 144 человека.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Очередь на рентген продают через Интернет в батайской больнице

За небольшую плату предприимчивый горожанин готов прождать несколько часов вместо вас (подробнее)

Снова похолодание: утром дождевые тучи накроют продрогший Ростов

Атмосферное давление начнет расти (подробнее)