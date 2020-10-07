Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 7 октября 2020 года: новые случаи заболевания зафиксированы в 27 городах и районах области

В ростовской области коронавирусом заразились еще 253 человека Фото: "КП" Архив

В Ростове-на-Дону на 7 октября прирост за сутки - 253 человека.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 23 302 человека. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 253 новых случая заболевания. В тяжелом состоянии находятся 97 человек. Врачи не смогли спасти жизни уже 551 дончанина. Выздороветь удалось 18 426 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 554,5. Коэффициент распространения инфекции – 1,18.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 27 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (124), Новошахтинске (36), Гукове (35), Звереве (13), Красносулинском (9) районе, Таганроге (6), Аксайском (4), Азовском (3) районах, Батайске (2), в Шахтах (2), Кагальницком (2), Мясниковском (2) районах, Азове (1), Новочеркасске (1), Белокалитвинском (1), Верхнедонском (1), Каменском (1), Мартыновском (1), Морозовском (1), Неклиновском (1), Октябрьском (1), Ремонтненском (1), Родионово-Несветайском (1), Сальском (1), Семикаракорском (1), Усть-Донецком (1), Шолоховском (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 28,1 % - в возрасте от 18 до 45 лет, 41,1 % - от 46 до 65 лет, 20,2 % - от 66 до 79 лет, 4,3 % - старше 80 лет, 6,3 % - дети. В стационарах содержатся 1 753 пациента. Новыми жертвами коронавируса стали четыре женщины, 59 лет, две 71 год и 73 лет, и шестеро мужчин – 55, 73, двое по 79 лет, 83, 85 лет, все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.

Врачи следят за состоянием 12 159 человек, все они на самоизоляции в домашних условиях. Сняты с медицинского учета 82,8 тысячи человек. За весь период за помощью к медикам обратились 94,96 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 5 783 теста на коронавирус. За весь период было выполнено 727,03 тысячи исследований.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 6 октября 2020 года: количество зараженных превысило 23 тысячи человек.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Ростове-на-Дону на 6 октября.

АЛЛО!

Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!