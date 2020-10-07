Все холоднее и холоднее: Какая погода 7 октября ожидает жителей донской столицы

В Ростове снова поднимется ураганный ветер Фото: "КП" Архив

По утрам в Ростове-на-Дону становится все холоднее и холоднее. Жителям донской столицы приходится надевать более теплые вещи, но потом днем носить их в руках, так температура поднимается до средних отметок.

В утренние часы будет уже довольно прохладно - от плюс 9 до 15 градусов, днем столбик термометра достигнет отметки от плюс 21 до 23 градусов. Но к вечеру снова похолодает - от плюс 17 до 19 градусов. Сегодня, 7 октября, в донской столице будет стоять ясная и солнечная погода. По прогнозам синоптиков, осадков не ожидается.

Ветер сегодня будет исключительно восточным. Скорость его порывов временами будет достигать 9-15 метров в секунду.

Атмосферное давление ожидается пониженным и составит 760-762 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 26 до 86 процентов.

Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ветер не отступает: Какая погода 6 октября ожидает жителей Ростова.

С утра столбик термометра едва достигнет отметки +10 градусов.

АЛЛО!

Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!