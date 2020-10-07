Больной коронавирусом кошке из Ростова-на-Дону собирают всем миром деньги на лечение

Теперь у Багиры появился шанс на жизнь. Фото: ЦБЖ

Сотрудники центра безнадзорных животных в Ростове-на-Дону и волонтеры взялись за спасение смертельно больной кошки. И, как оказалось, вылечить животное от коронавируса стоит не малых денег — 120 тысяч рублей. Чтобы собрать такую сумму, сердобольные ростовчане создали для животного собственную страницу в Инстаграм, где рассказывают о ее жизни.

ЛЕЧИТЬ — 12 НЕДЕЛЬ

В приют Багира - так назвали животное - попала случайно. Ее подобрали на улице и принесли в ЦБЖ Волонтеры говорят, что это самая обычная, беспородная, измученная и уставшая от жизни кошка, но при этом - ласковая и не привередливая.

Чуть позже животному поставили смертельный диагноз, - ФИП - инфекционный перитонит. Как оказалось, Багира болела коронавирусом, который мутировал. И, если не лечить болезнь, животное будет медленно и мучительно угасать. А еще оказалось, справиться с ковидом и его последствиями можно, но это очень и очень дорого.

- Мы нашли московскую группу волонтеров, которые, так скажем, специализируются на помощи и лечении именно таким котикам, с таким страшным заболеванием! Они нам выслали план лечения, дозировку, название препарата, которым следует лечить животное, - рассказал «Комсомольской правде – Ростов» представитель ЦБЖ.

Итак, курс лечения должен длиться 12 недель подряд. За весь этот период на препараты уйдет 120 тысяч рублей. Одна ампула с лекарством стоит 6200 рублей. Деньги немаленькие!

УЖЕ СОБРАЛИ 50 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Понимая, что сумма очень и очень солидная, сотрудники ЦБЖ устроили в своем «Инстаграм» опрос на тему: «Собирать или нет 120 тысяч рублей на спасение животного». И львиная доля подписчиков выступили против того, чтобы кошку усыплять.

- Люди нас поддержали. Большинство высказало мнение, что Багира имеет право на жизнь. Тогда мы начали сбор средств.

Для этого кошке даже завели свой собственный аккаунт в «Инстаграм»! В нем – все как у людей: уже почти сто подписчиков, фотографии Багиры и, конечно, реквизиты для перевода средств.

Как рассказала сотрудница ЦБЖ, за несколько дней на лечение животному собрали около 50 тысяч рублей. Переводил кто сколько может: 50 рублей, 100 рублей и даже 10 тысяч.

- Часть ампул уже закуплена. Лечение началось! Багира сейчас живет у ветеринара. Она постоянно под присмотром специалиста, - продолжает собеседница издания.- Надеюсь, все у нас получится!

Сердобольная ростовчанка подчеркнула, что ковид у кошек и собак для людей не опасен. А вот человек может запросто заразить питомца коронавирусом.

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В Центр безнадзорных животных в Ростове поступила кошка. Самая обычная, беспородная, измученная, уставшая от своей жизни, но при этом ласковая и непривередливая. А чуть позже животному поставили смертельный диагноз, - ФИП - инфекционный перитонит.