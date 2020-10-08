Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 8 октября 2020 года: количество зараженных превысило 23,5 тысячи человек

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 255 человек Фото: "КП" Архив

В Ростове-на-Дону на 8 октября прирост за сутки - 255 человек.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 23 557 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 255 новых случаев заболевания. В тяжелом состоянии находятся 109 человек. Врачи не смогли спасти жизни уже 559 дончан. Выздороветь удалось 18 668 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 560,6. Коэффициент распространения инфекции – 1,19.

- Среди новых заболевших 28,6 % - в возрасте от 18 до 45 лет, 39,6 % - от 46 до 65 лет, 19,6 % - от 66 до 79 лет, 4,7 % - старше 80 лет, 7,5 % - дети, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

В стационарах содержатся 1 797 пациентов. Новыми жертвами коронавируса стали три женщины, 61, 70, 77 лет, и пятеро мужчин – 64, 65, 79, 83, 86 лет, все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.

Врачи следят за состоянием 12 362 человека, все они на самоизоляции в домашних условиях. Сняты с медицинского учета 82,97 тысячи человек. За весь период за помощью к медикам обратились 95,3 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 7 514 тестов на коронавирус. За весь период было выполнено 734,6 тысячи исследований.

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