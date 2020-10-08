Ураганный ветер снова набирает силу: Какая погода 8 октября ожидает жителей донской столицы

В Ростове снова похолодает Фото: "КП" Архив

В Ростове снова похолодает. Ситуацию будет усугублять вновь поднявшийся ураганный ветер. Горожанам следует утеплиться уже с самого утра, да и днем, впрочем, будет не очень жарко. Осень уже полностью взяла бразды правления в свои руки.

В утренние часы будет уже довольно прохладно - от плюс 8 до 13 градусов, днем столбик термометра достигнет отметки от плюс 20 до 22 градусов. Но к вечеру снова похолодает - от плюс 17 до 18 градусов. Сегодня, 8 октября, в донской столице будет стоять ясная и солнечная погода. По прогнозам синоптиков, осадков не ожидается.

Ветер сегодня будет исключительно восточным. Скорость его порывов временами будет достигать 9-15 метров в секунду.

Атмосферное давление будет близким к норме и составит 761-762 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 29 до 75 процентов.

Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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Снова поднимется ураганный ветер.

АЛЛО!

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