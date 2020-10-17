ФК "Ростов" - ФК "Ахмат" 18 октября 2020: онлайн трансляция матча 11 тура чемпионата России по футболу РПЛ

ФК "Ростов" - ФК "Ахмат" 18 октября 2020. Фото: ФК "Ростов" и ФК "Ахмат"

ФК "Ростов" - ФК "Ахмат" 18 октября 2020: уже в это воскресенье состоится первый матч после продолжительной паузы РПЛ. "Желто-синие" встретятся с гостями из Грозного. Матч пройдет на главном стадионе Ростова-на-Дону. Старт намечен на 19:00.

Команды готовятся к игре в сложных условиях. Сейчас идет период трансферов. Клубы обновляют составы: продают футболистов, приобретают новых. "Ростов" купил двух результативных шведов, но продал сразу нескольких ключевых игроков основы, среди которых полузащитник Ионов, нападающих Шомуродов и защитник Чернов. Норманн пропустит встречу из-за красной карточки, полученной в игре против "Сочи".

Непросто приходится и "Ахмату". Команда не выиграла в 4 из 5 последних матчей в чемпионате. Кроме того из-за дисквалификации предстоящий матч пропустят защитник Максим Ненахов и полузащитник Артем Тимофеев.

Букмекеры не дают точных оценок предстоящей встречи. Соперники схожи по силе, но могут удивить непредсказуемостью. Однако большинство футбольных экспертов все таки отдают предпочтения "Ростову". Здесь и домашнее поле, на котором команда играет уверенно в защите, и простая статистика: в текущем сезоне РПЛ "желто-синие" пропустили на своем поле всего 2 мяча.

Возможно, что команды выстрелят и покажут зрелищный футбол. Очень большая вероятность, что соперники будут бороться за каждый сантиметр поля. Поэтому многие эксперты ставят на результативную ничью.

Составы команд пока неизвестны. Мы будем держать вас в курсе всех событий.