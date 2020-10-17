В Ростове ищут ассистента для невоспитанного попугая с зарплатой 120 тысяч рублей

Попугая уже кто-то обучил плохим словам. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Ростов-на-Дону – крупный город, где можно найти работу по душе. Есть множество открытых вакансий на любой вкус: можно стать врачом, водителем, рекламщиком, а может быть сразу директором. Зарплаты тоже варьируются. Конечно, чем выше и сложнее должность, тем больше вознаграждение. Но среди всего многообразия специальностей есть и такие, за которые действительно стоит побороться.

Так, например, в донской столице вот уже больше месяца пытаются найти ассистента для попугая. Вакансия размещена на популярном сервисе по поиску работы. Зарплата внушительная – 120 тысяч рублей. Сразу и не вспомнишь, где еще можно «поднять» столько же. Возникает вопрос: за что платят такие деньги, и как с этим связана всеми любимая птица?

ОСТОРОЖНО - ПОПУГАЙ РУГАЕТСЯ!

В описании вакансии сказано, что сотрудник должен будет учить попугая новым словам: типа автокредит, гарантия и прочее. Изучив подробнее предложение, становится понятно, что работать придется с клиентами, которые хотят купить автомобиль. Неплохой ход для привлечения внимания, не правда ли?

Ко всему прочему, важной частью в работе станет воспитание птицы. Дело в том, что попугая уже кто-то научил ругаться, поэтому ассистент должен будет пресекать подобное поведение непокорного говоруна. Кроме того, необходимо будет его кормить, самостоятельно ездить за кормом и игрушками. Остальные обязанности типичны для должности рекламного консультанта. При этом требуемый опыт работы в продажах – не менее двух лет.

ЗАПИСАЛИСЬ БОЛЕЕ 500 ЧЕЛОВЕК

Мы решили узнать подробности заманчивого предложения и позвонили по указанному номеру. Трубку взял вежливый сотрудник. Он рассказал, что вакансия пользуется огромной популярностью. Уже записались более 500 человек!

- Мы соберем всех в большой помещений и устроим отбор. Ажиотаж большой. Многие в прошлом работали с животными, например в зоопарке. Вскоре мы объявим дату первого собеседования, - уточнил сотрудник.

Он добавил, что зарплата действительно соответствует тому, что указана в вакансии. Работник будет получать по 120 тысяч рублей три раза в месяц. Неудивительно, что желающих попробовать себя в новом амплуа оказалось так много. Есть большая вероятность, что вскоре в одном из торговых центров города мы увидим попугая и его ассистента, который в прошлом работал генеральным директором. Ведь далеко не все руководители даже на «высоких» должностях получают такие деньги.

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