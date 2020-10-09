Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 9 октября 2020 года: выздороветь удалось почти 19 тысячам человек

В Ростовской области коронавирусом заразился еще 261 человек Фото: "КП" Архив

В Ростове-на-Дону на 9 октября прирост за сутки - 261 человек.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 23 818 человек. По последним данным Роспотребнадзора, был зафиксирован 261 новый случай заболевания. В тяжелом состоянии находятся 107 человек. Врачи не смогли спасти жизни уже 559 человек. Выздороветь удалось 18 917 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 566,8. Коэффициент распространения инфекции – 1,17.

- Среди новых заболевших 31,8 % - в возрасте от 18 до 45 лет, 39,5 % - от 46 до 65 лет, 16,9 % - от 66 до 79 лет, 3,8 % - старше 80 лет, 8,0 % - дети, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

В стационарах содержатся 1 724 пациента. Врачи следят за состоянием 12 560 человек, все они на самоизоляции в домашних условиях. Сняты с медицинского учета 83,1 тысяча человек. За весь период за помощью к медикам обратились 95,7 тысячи человек.

Лаборатории региона за день провели 8 002 теста на коронавирус. За весь период было выполнено 742,6 тысячи исследований.

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