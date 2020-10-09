Осенняя хандра: Какая погода ожидает жителей Ростова-на-Дону

Скачки пока будут только на столбиках уличных термометров. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Холодный ураганный ветер с каждым днем все больше наводит на ростовчан осеннюю хандру. Да и температура воздуха, к тому же, не будет высокой. Поэтому стоит утеплиться уже с самого утра и надолго сменить летний гардероб на осенне-зимний.

В утренние часы будет уже довольно прохладно - от плюс 9 до 14 градусов, днем столбик термометра достигнет отметки от плюс 20 до 22 градусов. Но к вечеру снова похолодает - от плюс 17 до 19 градусов. Сегодня, 9 октября, в донской столице будет стоять ясная и солнечная погода. По прогнозам синоптиков, осадков не ожидается.

Ветер будет исключительно восточным. Скорость его порывов временами станет достигать 12-15 метров в секунду.

Атмосферное давление пойдет на понижение и составит 760-761 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 30 до 70 процентов.

Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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Температура воздуха тоже пойдет на понижение.

АЛЛО!

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