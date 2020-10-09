«Будем играть в футбол»: мать 83 детей рассказала о планах на осенние каникулы

Большая семья Сорокиных считает себя самой счастливой. Фото: из архива семья

В Ростове и в области продолжает расти количество заболевших коронавирусом. Некоторым школам разрешили даже продлить осенние каникулы до двух недель. И родители, и дети гадают – введут ли после этого «дистанционку».

Некоторые взрослые с содроганием вспоминают домашнее обучения, так как на мам и пап тоже легла нагрузка. Сложно было многим семьям. А что говорить о многодетных? Татьяна Соркина, ставшая мамой 83 детям, на себе испытала все «прелести» дистанционного обучения!

Татьяна Сорокина гордится своими детьм! Фото: из архива семьи

- Сейчас у меня 14 школьников. Самая младшенькая – шестилетняя Тая, еще не учится. Конечно, ни я, ни дети не хотим дистанционку. Но мы готовы ко всему, - рассказала корреспонденту «Комсомольской правды - Ростов» самая многодетная мама страны Татьяна Сорокина.

Но о трудностях многочисленная семья думать не привыкла! Пока детвора с придыханием ждет осенних каникул.

СПОРТ, СПОРТ, СПОРТ!

Татьяна Васильевна рассказала, чем их очень большая и очень счастлива я семья займется в это время.

- У меня в плане учебы не самая умная детвора. Зато все спортивные! Будем играть в футбол. У нас же своя команда! Мои - против поселковых играют, - говорит Татьяна.

У Сорокиных – огромный двор с роскошным садом. В нем растут айва, груши, яблоки, вишня и черешня. Детвора, конечно, любит там поживиться фруктами. Но особый восторг у них вызывает теннисный стол и бассейн во дворе.

- Теннис и шахматы, - наш конек, - рассказывает Татьяна Васильевна.

Ну а если вдруг разыграется непогода, то тогда спортивные игры будут проходить в домашнем спортзале. Кстати, Сорокины сделали его своими руками.

- Выкопали подвал и оборудовали как надо. Снабдили спортивным инвентарем, - продолжает Сорокина.

ВЕСЕЛОЕ ЛЕТО

А в минувшие летние каникулы Сорокины отправились в Анапу!

- Получили от государства помощь – 110 тысяч рублей. Потратили на отдых, - рассказывает женщина.- Ехали на поезде. Заняли полвагона. Нас было 24 человека.

Дети отлично провели время на песчаном берегу и вдоволь накупались в море.

А вот Татьяне отдыхать не пришлось. Ведь на обед надо ведро картошки почистить, сварить кастрюлю супа. И так – каждый день .

Но о поездке ни она, ни детвора не жалеют. Если будут деньги, повторят ее вновь следующим летом.

Говорят, вареники получились очень вкусные! Фото: Из архива семьи

ДИСТАНЦИОНКУ НЕ ХОТИМ

Татьяна Васильевна говорит, что прошлая весна была не из легких. Детворе сложно было учиться из дома. Не у всех – хорошие телефоны, а ноутбук и планшет сломали давно. А матери постоянно приходилось контролировать, чтобы старшие действительно были на уроках, а не играли в игры.

Но семья с этим справилась.

- Правда, не хотим опять на дистанционное обучение. В школе мальчишкам и девчонкам нравится больше. Там веселее. Друзья, кружки,- говорит многодетная мама.

У КАЖДОГО – СВОЯ СУДЬБА

А так летом проходит обед в многодетной семье. Фото: Из архива семьи

Татьяна Васильевна, несмотря на то, что силы с возрастом убывают, продолжает дарить тепло и любовь деткам, брошенным родителями. Недавно, в сентябре, взяла в семью шестилетнюю Таю. У нее – отставание в развитии.

- Какое-то время Тая жила в приемной семье. Но потом родители поняли, что не справляются с ней. Ну и сдали обратно в приют, - продолжает Татьяна.

Когда женщине позвонили из опеки и рассказали о ребенке, самая многодетная мама Росси не смогла остаться в стороне. Забрала малышку себе.

И таких историй женщина видела немало.

- Есть еще у меня Саша. Его усыновили, год он пожил в семье, а потом его вернули в детдом. Вот такое предательство, - говорит женщина.

Татьяна Васильевна подарила любовь и семью и этому мальчишке.

Боль каждого из своих детей женщина пропускает через себя. Татьяна Васильевна считает, что у каждого ребенка должна быть семья. И делает для этого все, что может.

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