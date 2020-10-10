Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 10 октября 2020 года: количество зараженных превысило 24 тысячи человек

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 265 человек Фото: "КП" Архив

В Ростове-на-Дону на 10 октября прирост за сутки - 265 человек.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 24 083 человека. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 265 новых случаев заболевания. В тяжелом состоянии находятся 108 человек. Врачам не удалось спасти жизни уже 568 дончан. Выздороветь смогли 19 203 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 573,1. Коэффициент распространения инфекции – 1,14.

- Среди новых заболевших 32,1 % - в возрасте от 18 до 45 лет, 34,3 % - от 46 до 65 лет, 18,9 % - от 66 до 79 лет, 6,4 % - старше 80 лет, 8,3 % - дети, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Лечение в стационарах получают 1 813 пациентов. Новыми жертвами коронавируса стали восемь женщин, 42, 62, 72 (две женщины), 73, 78, 82, 83 лет, и мужчина 46 лет, все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.

Врачи следят за состоянием 12 703 человека, все они находятся на самоизоляции в домашних условиях. Сняты с медицинского учета 83,3 тысячи человек. За весь период за помощью к медикам обратились 95,97 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 8 139 тестов на коронавирус. За весь период было выполнено 750,69 тысячи исследований.

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