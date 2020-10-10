Тотальный режим самоизоляции вскоре снова могут ввести в донской столице

Евгений Ковалев допустил скорое возвращение самоизоляции Фото: "КП" Архив

Главный санитарный врач региона Евгений Ковалев не исключил возможность возвращения к режиму самоизоляции. Такое мнение он высказал во время интервью на канале "Дон-ТР".

По словам главы Роспотребнадзора, в Ростове сейчас далеко не лучшая эпидемиологическая обстановка. Такая же ситуация складывается в Батайске и Волгодонске.

- Сейчас бы я однозначно не стал бы накладывать карантин. А вот что будет через неделю, через две - там уже будет необходимо говорить нам на эту тему, - отметил Ковалев.

Самоизоляция на данный момент до сих пор не введена для того, чтобы еще больше не травмировать и без того пострадавшую экономику. Кроме того, сейчас врачи намного больше знают о коронавирусе, чем осенью, соответственно они более подготовлены, а также сейчас, как минимум, хватает коек.

- Весной, чтобы избежать высокой летальности, мы были вынуждены ввести ограничения. Но он, как вы знаете, сильно повлияли на экономику. И мы понимаем, что не должны ее останавливать, так как это грозит серьезными последствиями, - добавил глава Роспотребнадзора.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Осенние каникулы, дистанционное обучение и коронавирус в Ростове-на-Дону: говорим на эти темы со специалистами.

На самые актуальные вопросы, которые касаются школ, обучения и коронавирусной инфекции, говорим в пресс-центре «Комсомолки» с ростовскими экспертами.

АЛЛО!

Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!