Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 10 октября 2020 года: еще 269 дончан подхватили опасную инфекцию

В Ростовской области опасную инфекцию подхватили еще 269 человек Фото: "КП" Архив

В Ростове-на-Дону на 10 октября прирост за сутки - 269 человек.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

В донском регионе общее число зараженных коронавирусом достигло 24 352 человек. По данным, предоставленным Роспотребнадзором, только за минувшие сутки опасную инфекцию подхватили 269 дончан. В настоящее время показатель заболевших на 100 тысяч жителей составляет 579,5. А коэффициент распространения инфекции поднялся до 1,11.

Выздороветь пока в общей сложности удалось 19 512 заболевшим. Только за минувшие сутки болезнь смогли победить 309 жителей Ростовской области.

Но появились и новые жертвы опасного заболевания. Вчера скончались десять больных. Врачи не смогли спасти жизни семи женщин – 48, 61, 62, 63, двум по 70 лет, 80 лет и трех мужчин 53, 76, 81 года, все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.

Таким образом, за весь период жертвами COVID-19 в области стали 578 человек.

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