Резкая смена погоды ждет жителей Ростова-на-Дону

В Ростове пройдет небольшой дождь Фото: "КП" Архив

Резкое потепление сегодня ожидает ростовчан.

В утренние часы будет довольно прохладно - от плюс 13 до 15 градусов, днем столбик термометра достигнет отметки от плюс 21 до 23 градусов. Но к вечеру снова похолодает - от плюс 17 до 20 градусов. Сегодня, 11 октября, в донской столице до полудня будет стоять ясная и солнечная погода. Но по прогнозам синоптиков, небо во второй половине дня по осеннему затянется тучами и пройдет небольшой дождь.

Ветер сегодня сменит два направления: восточное и юго-восточное. Скорость его порывов временами станет достигать 9-14 метров в секунду.

Атмосферное давление пойдет на понижение и составит 756-757 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 42 до 81 процента.

Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

А в середине недели жителей донской столицы может ожидать температурный рекорд.

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