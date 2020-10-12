Коронавирус в Ростовской области, новости на 12 октября: число зараженных постоянно растет

Коронавирус в Ростовской области, последние новости на 12 октября 2020 года. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус в Ростовской области, новости на 12 октября: сегодня стало известно, что на Дону выявили еще 274 случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе заболели уже почти 25 тысяч человек. По данным областного правительства, за весь период пандемии вылечились почти 20 тысяч пациентов, а за последние сутки - 77.

На данный момент лечение в стационарах получают 1970 человек. 139 находятся в тяжелом состоянии. Они подключены к аппаратам ИВЛ.

За минувшие 24 часа в результате заражения скончались еще 9 жителей Дона. Среди них пять женщин в возрасте от 42 лет до 81 года и четверо мужчин - от 47 до 83 лет. Врачи выявили у всех хронические заболевания. Таким образом, за весь период пандемии жертвами коронавируса стали 596 человек.

Под медицинским наблюдением находятся 13327 пациентов. Всего врачи обследовали около 98 тысяч.

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