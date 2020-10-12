Донские власти рассказали, нужно ли детям носить маски

Основная рекомендация для самых маленьких - социальная дистанция. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В региональном пресс-центре по информированию населения о коронавирусе опубликовали рекомендации Роспотребнадзора, как защитить детей в период пандемии. Многих родителей давно мучает вопрос: нужно ли носить защитные маски малышам? Как выяснилось, все зависит от того, сколько лет самому ребенку.

Известно, что одевать маску на свое чадо - непростая задача. Ребенок будет все время стягивать ее и трогать руками. В конечном итоге, средство защиты перестанет работать, потеряет свою эффективность.

Специалисты регионального Роспотребнадзора отметили, что дети до 7 лет могут находиться в общественных местах без масок. Для них основная рекомендация - это сохранение социальной дистанции. Так как ребенок сам не может соблюдать правило, ответственность ложится на плечи родителей.

Важные замечания касаются и прогулок с детьми. На улице малыши играют со сверстниками, дотрагиваются до всего руками, катаются на горках. По возвращению домой рекомендуется не просто вымыть руки и лицо, но и помочь своему ребенку принять душ.

При этом дети постарше, а также подростки маски должны носить в обязательном порядке. Всем несовершеннолетним независимо от возраста стоит держаться подальше от людей с симптомами вируса.

Специалисты напоминают, что дети, также как и взрослые, болеют covid-19. Между тем, за последние сутки в Ростовской области выявили еще 274 случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе заболели уже почти 25 тысяч человек. По данным областного правительства, за весь период пандемии вылечились почти 20 тысяч пациентов, а за последние сутки - 77.

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