Бабье лето, не уходи: синоптики рассказали, как долго продлится необычное потепление в Ростове-на-Дону

Бабье лето вновь пришло в донскую столицу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В донскую столицу, похоже, снова вернулось бабье лето. Потепление ощущается даже ранним утром. Это, конечно, не 30-градусная жара, но попотеть утеплившимся ростовчанам сегодня явно придется. Ветер будет настолько небольшим, что даже он не поможет освежиться.

В утренние часы будет пока еще немного прохладно - от плюс 12 до 17 градусов, днем столбик термометра достигнет отметки от плюс 23 до 25 градусов. Но к вечеру снова похолодает - от плюс 18 до 21 градусов. Сегодня, 12 октября, в донской столице еще с раннего утра небо затянется серыми тучами, к полудню немного распогодится и выглянет солнце, но к середине второй половины дня снова спрячется за еще более густыми облаками. Осадков синоптики не прогнозируют.

Ветер сегодня сменит четыре направления: восточное, юго-восточное, южное и северное. Скорость его порывов будет достигать 5-6 метров в секунду.

Атмосферное давление пойдет будет пониженным и составит 757-758 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 41 до 81 процента.

Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут. При этом бабье лето не думает покидать донские края. Всю неделю столбики термометров не опустятся ниже плюс 20 градусов.

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