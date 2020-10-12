Состояние летчика Ярошенко ухудшилось после изолятора в американской тюрьме

Константин Ярошенко находится в исправительном учреждении Данбери. Фото: архив семьи Ярошенко.

Летчика Константина Ярошенко, осужденного в США за подготовку к транспортировке наркотиков, перевели из изолятора в тюремный блок. Об этом «Комсомольской правде» сообщила его супруга Виктория.

Константина посадили на карантин в начале сентября. Почему летчика направили в изолятор, никто так и не объяснил. Там ростовчанин провел пять недель. По словам его жены, условия в изоляторе жестче, чем в карцере, где сидят нарушители порядка. Находящиеся в карцере арестанты ежедневно выходят на часовую прогулку. Из изолятора люди могут выйти только лишь трижды в неделю. На днях Константина Ярошенко перевели из изолятора в новый тюремный блок. Длительная изоляция отразилась на его здоровье.

— Чувствует он себя неважно, особенно после того, как его перевели из изолятора. Давление начало подниматься. В любом случае не очень приятно просидеть столько времени, можно сказать, в темнице, — прокомментировала Виктория Ярошенко.

В настоящее время Константин Ярошенко находится в исправительном учреждении Данбери. Ранее его планировали направить в частную американскую тюрьму. Адвокаты и близкие ростовчанина говорили, что такой перевод мог обернуться для Ярошенко проблемами со здоровьем.

В итоге российское посольство настояло, чтобы летчик остался в Данбери.

Ростовского летчика Константина Ярошенко задержали агенты ФБР в Либерии в 2010 году. Его доставили в США, заподозрив в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина. В сентябре россиянина приговорили к 20 годам лишения свободы. Сам Ярошенко утверждает, что дело сфабриковано. В 2016 году он подписал согласие на передачу его в Россию, однако подвижек в деле не произошло.

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