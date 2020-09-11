«Тянули его из последних сил!»: Летчика Ярошенко хотят перевести в частную тюрьму в Америке

Константину и его родным не сообщают, в какую именно тюрьму он может отправиться. Фото из архива семьи Ярошенко.

Летчика Константина Ярошенко - он отбывает наказание в США за подготовку к транспортировке крупной партии кокаина - планируют перевести из Данбери в частное исправительное учреждение. Супруга ростовчанина Виктория рассказала «Комсомольской правде»: чем ему грозит новая тюрьма.

Константину и его семье не сообщают, в какую именно тюрьму он может отправиться. По словам его жены, не раскрываются и причины перевода. Адвокат Ярошенко направил прошение в бюро тюрем в Филадельфии о том, что Константин настроен против перевода. Реакции на документ пока не последовало. Виктория говорит, что в частной тюрьме условия гораздо хуже.

— Константина очень тревожит перевод. Во-первых, это более жесткая система содержания заключенных. Там чаще наказывают, случается больше убийств. В частной тюрьме абсолютно все платно, — прокомментировала Виктория Ярошенко.

По словам женщины, семья и сейчас испытывает финансовые трудности. Она переживает, что не сможет помогать мужу, если ему потребуется еще больше средств.

— Мы итак тянули его из последних сил. Живем от зарплаты до зарплаты, потому что я одна работаю. А теперь я вообще не смогу его содержать, — пояснила собеседница.

У ростовчанина снова возникли проблемы со здоровьем — он страдает от сильной зубной боли. В тюремной больнице мужчине могут предложить только удаление зуба. Однако Константин отказывается и продолжает терпеть. Виктория объясняет, что у Константина остался только один жевательный зуб, без которого у него возникнут проблемы с пищеварением. Чтобы заглушить острую боль, ростовчанин «сидит» на обезболивающих.

Напомним, ростовского летчика Константина Ярошенко задержали агенты ФБР еще 28 мая 2010 года. Его заподозрили в подготовке транспортировки крупной партии кокаина и доставили в США. 7 сентября россиянина осудили к 20 годам лишения свободы. Сам мужчина вину свою не признал и заявил, что дело сфабриковано.

Константин Ярошенко отбывает наказание в исправительном учреждении Данбери. Ростовчанин неоднократно жаловался на проблемы со здоровьем и отсутствие качественной медицинской помощи. Еще в 2016 году он подписал согласие на свою передачу в Россию, однако подвижек в этом деле так и не произошло.

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