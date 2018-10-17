2018-10-17T15:39:54+03:00
Общество

Супруга осужденного за контрабанду наркотиков летчика Ярошенко: «Костя почти сдался»

Ростовчанка впервые за семь лет после приговора навестила мужа в американской тюрьме
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Виктория Ярошенко приехала в Америку, чтобы встретиться с супругом. Фото: личный архивВиктория Ярошенко приехала в Америку, чтобы встретиться с супругом. Фото: личный архив
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Супруга летчика Константина Ярошенко, которой впервые за семь лет удалось получить визу в США и попасть на свидания в тюрьму «Данбери», где отбывает срок муж, поделилась подробностями встречи. Свидания длились по шесть часов, ей запрещали проносить в тюрьму какие-либо продукты, снимать на камеру, но можно было держаться за руки и разговаривать.

ВСТРЕЧИ РАДОСТИ И ОТЧАЯНИЯ

- Всего у нас было 12 встреч по шесть часов. Константин похудел, поседел, настроение не очень хорошее в плане того, что здоровье сильно подводит. Мы неоднократно говорили, что не оказывается должная медицинская помощь, он на исходе борьбы. (Задумавшись на несколько секунд) Нет сил бороться и ждать, неоткуда их взять, потому состояние у него непонятное.

- О чем говорили?

- О многом. Во время первой встречи он, увидев нас с дочкой Катей, обрадовался и заплакал. Это была встреча радости и отчаяния. Поначалу много говорили, рассказывали, были воспоминания, он спрашивал о маме (Любовь Ярошенко, до последних дней боровшаяся за освобождение сына, умерла в мае 2017 года после операции, - авт.), потом рядом сидели, молчали. Вы даже не представляете, насколько приятно просто сидеть в обнимку и молчать... Иногда грустили, иногда смеялись с ситуации... Разное было.

Константин Ярошенко с дочерью и супругой. Фото: личный архив

Константин Ярошенко с дочерью и супругой. Фото: личный архив

- Как прошла последняя встреча?

- (Задумавшись, сдерживая слезы) Константин почти сдался. Подбадривала, говорила, что расстаемся ненадолго, скоро увидимся уже в России. Это было печально и грустно. Только кажется, что 12 встреч очень много, на самом деле очень мало, они пролетели, как одно мгновенье, миг... Костя провожал с тяжелой душой.

ОБЕЩАЛИ ЛЕЧЕНИЕ, НО ВОЗ И НЫНЕ ТАМ

- Как его самочувствие?

- К серьезным проблемам с зубами и желудком добавились сильные боли в спине. Пока мы находились в Америке, его сводили к врачу на консультацию, дали надежду, он прямо воспрянул духом, но по сей день воз и ныне там, никаких движений не происходит. Насколько мне известно, он уже несколько раз ходил к врачу, но без толку.

- А к вам, когда вы приходили на свидания, какое было отношение со стороны персонала?

- Доброжелательное. Ничего плохого сказать не могу. Учитывая, что мы приходили в тюрьму, как на работу, через некоторое время нас уже знали, иногда подшучивали над тем, что мне, не знающей английского языка, постоянно переводила дочь. Но и мы шутили. Агрессии со стороны охраны не испытывали. Несколько раз было, что посетители, которые приходили к другим заключенным, с нами пытались общаться на русском. (Улыбаясь) К примеру, говорили: «Здравствуйте», «Доброе утро». Не скажу, что чувствовали себя некомфортно.

Константина Ярошенко все годы после задержания отрицает свою вину. Фото: семейный архив

Константина Ярошенко все годы после задержания отрицает свою вину. Фото: семейный архив

«БУДЕМ ЕЩЕ РАЗ ПОДАВАТЬ НА ВИЗЫ»

- На самом деле поездка далась тяжело. Возвращение в Россию выбило из сил. Полет был 16-часовым: сначала во Францию, потом только в Россию. Пока не знаем, что будем делать дальше. Подавать на визу, скорее всего, будем, но когда поедем, пока не знаю. Есть несколько моментов, в том числе материальные сложности (семья продала почти все имущество, чтобы оплачивать адвокатов, - авт.). Посмотрим, как будет развиваться ситуация, бороться за то, чтобы вернуть его в Россию. Должно же произойти чудо?

- Обязательно должно!

- Знаете, когда мы разговаривали, он отметил, что почти половину срока отсидел, пора домой. Очень надеюсь, что все у нас получится. Вода, как говорится, камень точит.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

В мае 2010 года в Либерии агенты ФБР задержали летчика Константина Ярошенко, после чего незаконно доставили в США, где осудили за якобы сговор с целью контрабанды наркотиков. Сам летчик свою вину не признал, неоднократно заявляя о том, что его осудили по сфабрикованному делу. Ранее МИД РФ, как и сам Константин Ярошенко, подавал ходатайство о выдаче его для отбывания наказания в России, что разрешается Конвенцией Совета Европы. Это правило стало уже нормой в международных отношениях, но Москва получила от Вашингтона категорический отказ.

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Виктория Ярошенко рассказала о встрече с мужем

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