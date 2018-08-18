«Настроение очень нервное»: семья летчика Ярошенко отправляется из Ростова-на-Дону в США

СЕГОДНЯ 14:09 2018-08-18T14:36:13+03:00

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Супруга летчика Ярошенко, осужденного в США, сообщила о том, что вылетает к мужу. Сейчас ростовчанка, которая до последнего не была уверена в возможности получения визы и покупки билета, пакует чемоданы. Вместе с ней летит и 21-летняя дочь.

- Билеты у нас на 20 августа, собираемся, но настроение очень нервное, все боюсь забыть, упустить, что-то не взять, - сказала Виктория Ярошенко «КП-Ростов». - Многое еще непонятно, под вопросом, в общем, мы в тонусе, но в ожидании этой долгожданной встречи.

По словам ростовчанки, они еще не знают, когда будет свидание с Константином Ярошенко.

- Никакой договоренности пока нет, мы с мужем на связи, все будет решаться, когда мы прибудем, - говорит женщина. - Когда обратно, тоже не знаем. (улыбась) Как-то получается так, но главное, есть виза, есть билеты.

Одна из последних совместных фотографий. Фото: семейных архив

Ростовчанка уже выяснила, что проносить что-то на территорию тюрьмы запрещено. Вплоть до того, что перед свиданием заставляют снимать даже крестик и сережки. Разрешат взять 200 долларов, на которые в автомате можно купить гамбургеры, йогурты, напитки и т.д. При этом все это он должен съесть во время встречи.

По словам Виктории, перевод мужа в другую тюрьму (сначала Ярошенко находился в Нью-Джерси, затем был переброшен в штат Коннектикут, - прим. авт.) не решил главной проблемы - не нормализовал состояние его здоровья. Находясь за решеткой, ростовчанин практически полностью потерял зубы, у него отказывали ноги, были сильные боли в груди.

Пока родные летчика, которым предоставлена разовая виза на поездку, планируют находиться в США в течение месяца.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

В мае 2010 года в Либерии агенты ФБР задержали летчика Константина Ярошенко, после чего незаконно доставили в США, где осудили за якобы сговор с целью контрабанды наркотиков. Сам летчик свою вину не признал, неоднократно заявляя о том, что его осудили по сфабрикованному делу. Ранее МИД РФ, как и сам Константин Ярошенко, подавал ходатайство о выдаче его для отбывания наказания в России, что разрешается Конвенцией Совета Европы. Это правило стало уже нормой в международных отношениях, но Москва получила от Вашингтона категорический отказ.

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