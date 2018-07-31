Осужденный в США ростовский летчик Ярошенко получил возможность увидеться с семьей

31 Июль 16:44 2018-07-31T16:53:38+03:00

Восемь лет назад Константин был задержан, после чего приговорен к 20 годам за наркотики. Фото: семейный архив

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Летчик Константин Ярошенко, осужденный в США на 20 лет за контрабанду наркотиков, очень скоро может увидеть своих родных. Американские власти выдали разрешение на въезд в страну его супруге и дочери.

- Визы мы долго добивались, получили разовые, то есть на одну поездку - туда и обратно, - рассказала «КП» супруга летчика Виктория. - Дочь очень соскучилась по папе. Когда его задержали, ей было 13 лет, сейчас уже 21 год. Узнав о разрешении на въезд, она очень обрадовалась, радостно воскликнула: «Это надо отметить!» (улыбается). Мы не видели его восемь лет. Даже не знаем, как Костя сейчас выглядит.

- Когда планируете полететь на встречу с мужем?

- Не знаю, есть определенные сложности с деньгами. Но терять визы мы с дочерью не хотим, ведь получили их, как говорится, потом и кровью.

- Известно, что матери Константина (она умерла в прошлом году от болезни, - прим. авт.) пришлось продать квартиру в Ростове, чтобы оплатить услуги адвоката. Дальнейшие расходы не заставили вас расстаться с недвижимостью?

- Нет, Константин был категорически против. Сказал: «Я запрещаю продавать! Чтобы вы с дочерью на улице остались? Откуда ушел, туда же хочу вернуться». Все вещи Кости на месте, дома.

Летчик не мог обнять своих родных восемь лет. Фото: семейный архив

- После того, как узнали, что возможно свидание с мужем, общались с ним? Он просил что-то привезти?

- Нет, не общались. Проносить что-то на территорию тюрьмы запрещено. Вплоть до того, что перед свиданием заставляют снимать даже крестик и сережки. Разрешают взять 200 долларов, на которые в автомате можно купить гамбургеры, йогурты, напитки и т.д. При этом все это он должен съесть во время встречи.

По словам Виктории, перевод мужа в другую тюрьму (сначала Ярошенко находился в Нью-Джерси, затем был переброшен в штат Коннектикут, - прим. авт.) не решил главной проблемы - не нормализовал состояние его здоровья. Находясь за решеткой, ростовчанин практически полностью потерял зубы, у него отказывали ноги, были сильные боли в груди.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

В мае 2010 года в Либерии агенты ФБР задержали летчика Константина Ярошенко, после чего незаконно доставили в США, где осудили за якобы сговор с целью контрабанды наркотиков. Сам летчик свою вину не признал, неоднократно заявляя о том, что его осудили по сфабрикованному делу. Ранее МИД РФ, как и сам Константин Ярошенко, подавал ходатайство о выдаче его для отбывания наказания в России, что разрешается Конвенцией Совета Европы. Это правило стало уже нормой в международных отношениях, но Москва получила от Вашингтона категорический отказ.

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