Ростовский летчик Константин Ярошенко пожаловался послу РФ на ухудшение здоровья

Росссийский лётчик Константин Ярошенко, которого осудили на 20 лет в Америке за сговор с целью контрабанды наркотиков, в личном письме пожаловался послу России в США Анатолию Антонову на плохое самочувствие. Написал, что у него выпали почти все зубы, из-за этого не может есть, соответственно, начались проблемы с желудочно-кишечным трактом. И попросил защиты: убедить руководство тюрьмы предоставить хотя бы самые необходимые лекарства, чтобы не умереть в американской тюрьме.

В свою очередь Анатолий Антонов обратился к правозащитникам США с просьбой рассмотреть проблему и вылечить гражданина России, а также предоставлять ему качественную еду. Также посол отметил, что у родных Ярошенко, которые рвутся навестить его в тюрьме, постоянно возникают проблемы с американскими визами.

Виктория и Екатерина Ярошенко и генеральный консул РФ в Нью-Йорке Сергей Овсянников.Фото: Алексей ОСИПОВ

В генконсульстве Российской Федерации в США пообещали приложить все усилия, чтобы перевести лётчика в другую тюрьму. Напомним, сейчас Ярошенко находится в колонии Данбери (штат Коннектикут).

Напомним, 28 мая 2010 года агенты ФБР задержали в Либерии летчика Ярошенко, после чего доставили в США, где осудили за якобы сговор с целью контрабанды наркотиков из Южной Америки в штаты. Его приговорили к 20 годам тюрьмы (заключен в Форт-Диксе, штат Нью-Джерси). Сам осужденный свою вину не признал, заявив, что его арестовали по сфабрикованному делу. Еще осенью 2016 года Константин подписал согласие на свою передачу в Россию, но пока никаких сдвигов в этом процессе не произошло. Летчик многократно жаловался на подорванное здоровье и отсутствие качественной медицинской помощи.

В Ростове-на-Дону у мужчины остались мать, супруга и дочь, которые вынуждены были продать все имущество для оплаты услуг адвокатов. В мае 2017 года, так и не дождавшись возвращения сына, Любовь Михайловна Ярошенко умерла от сердечного приступа. Минувшей осенью жене с дочкой удалось встретиться с Константином в тюрьме.