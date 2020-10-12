Коронавирусные ограничения затронули Ростов-на-Дону

В Ростове введены новые коронавирусные ограничения Фото: "КП" Архив

Коронавирусные ограничения снова стали постепенно вводить в Ростове-на-Дону.

Эпидемиологическая обстановка в донской столице продолжает оставаться напряженной, впрочем, как и в других городах области. Количество зараженных новой коронавирусной инфекцией в сутки продолжает расти. В связи с этим власти приняли решение о введении следующих ограничений.

В первую очередь запрещены спортивные соревнования городского и районного значения, а также культурно-массовые мероприятия. Кроме того, будет приостановлена работа ночных клубов и дискотек, где нет возможности обеспечить социальную дистанцию. Ростовчане теперь не смогут покурить кальян в барах, ресторанах, кафе и других общественных местах.

Согласно постановлению, кафе и рестораны должны обеспечить социальное дистанцирование, установить в залах рециркуляторы, закрыть танцевальные зоны, а также ограничить время работы до 22:00. Будет ограничена работа тех заведений, в которых нет возможности сделать все перечисленное.

Департаменту транспорта города поручено контролировать ношение защитных лицевых масок водителями и пассажирами. А также следить за дезинфекцией в общественном транспорте. Скорректируют и график движения городского транспорта.

По-прежнему будут проверять масочный режим в театрах, кинотеатрах и музеях. Кроме того, каждый день в подъездах должна проводиться дезинфекция.

Документ был подписан в понедельник, 12 октября. А все перечисленные меры вступят в силу уже со среды, 14 октября

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