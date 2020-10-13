В Ростове будет тепло и ветрено Фото: "КП" Архив

Обманы погоды в Ростове-на-Дону: синоптики рассказали, что ждать в ближайшее время. В донской столице, 13 октября, ожидается еще один теплый, но изменчивый день. Солнце будет светить ярко, но погода будет весьма обманчивой. Хотя временами и будет жарко, но раздеваться все-таки не стоит, так как вновь начнет подниматься холодный ветер.

В утренние часы будет пока еще немного прохладно - от плюс 12 до 16 градусов, днем столбик термометра достигнет отметки от плюс 22 до 24 градусов. Но к вечеру снова похолодает - от плюс 17 до 20 градусов. Во вторник, 13 октября, в донской столице будет стоять ясная и солнечная погода. Осадков синоптики не прогнозируют.

Ветер будет исключительно восточным. Скорость его порывов будет достигать 6-11 метров в секунду.

Атмосферное давление пойдет будет пониженным и составит 755-757 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 43 до 81 процента.

Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут. К слову, температурный рекорд Ростову-на-Дону побить не удастся. В этот день 22 года назад - в 1998 году - на дворе было 29 градусов.

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