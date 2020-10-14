Очередь на рентген в батайской больнице продают через Интернет

Многие врачи ушли на больничный и не могут принимать людей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Продам очередь на рентген в Батайске, - такое объявление появилось на одном из сайтов бесплатных объявлений в Интернете в начале текущей недели. Всего за несколько дней его просмотрели несколько сотен (!) человек.

При этом хозяин объявления скромничать не стал, назвав себя «профессиональным занимателем очереди». А еще пообещал, что «продаст место в огромном столпотворении на рентген в больнице №2 в городе Батайске». Сумма символическая — в один рубль. Оказалось - попал в точку: от звонков нет отбоя.

Правда, всерьез оказывать эту услугу парень не решился. В разговоре с корреспондентом "КП" Александр признался, что разместил предложение в шутку. Как выяснилось, такой порыв у него возник после мучительного ожидания заветного "заходите". В ожидании своей очереди на рентген в батайской больнице № 2, сидя на маленькой лавочке с такими как он, просто зашел в интернет и разместил объявление.

- Я просидел в очередь часа часа! Записи там никакой нет, живая очередь. Все ругаются, но вариантов нет, - пояснил "Комсомолке" батайчанин. - Ну я и подумал, а что если продать свое место на востребованную процедуру. В итоге предложение оказалось очень популярным. Правда, теперь не исключено, что такой порыв может обернутся денежным хобби. А свое ноу-хау батайчанин может и запатентовать.

ОФИЦИАЛЬНО

«Кому война, кому мать родная»

- Нагрузка на медицинские учреждения действительно возросла, - рассказали в администрации города Батайска. - Нужно понимать, что врачи находятся в красной зоне. Помимо того, что они обслуживают больных с коронавирусом, продолжается и плановая работа, которую никто не отменял. Безусловно имеют место очереди к тем или иным специалистам. Ситуацию осложняет и то, что многие медики находятся на больничном. Ряд врачей подхватили коронавирус и не могут работать. Это еще в большей степени создает сложности при обслуживании людей. А по поводу этого человека могу только развести руками. Может быть он хотел пропиариться на теме коронавируса. Ведь как говорится, кому война, а кому - мать родная.

Вот и получается: неодобрительные возгласы в адрес начинающего бизнесмена весьма оправданы. В условиях тотальной пандемии неправильно думать о личной наживе, когда каждый день умирают люди. Огромные столпотворения перед кабинетами вызвана объективными причинами, ведь многие врачи элементарно не могут выйти на работу, из-за болезней. Им сейчас приходится действительно нелегко. Будем надеяться, что никто не успел воспользоваться заманчивой услугой "профессионального занимателя очереди".

Между тем, только за последние сутки в Ростовской области выявили 280 случаев заражения. Всего заболели более 25 тысяч человек.

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