"Нашли мать с тремя детьми": останки 150 мирных жителей, убитых фашистами, обнаружили донские поисковики

Поисковики уже обнаружили останки 150 убитых. Фото: правительство РО

В Ростовской области обнаружили массовое захоронение с останками мирных жителей, которых убили фашисты в годы Великой Отечественной войны. Донские поисковики, изучив документы ФСБ, приступили к раскопкам на территории Миллеровского района, где располагались немецкие концлагеря. СПЕРВА БОТИНОК - ЗАТЕМ КОСТИ

По данным регионального правительства, уже найдено 150 останков. Однако специалисты считают, что это только половина от общего числа убитых. Изначально, поисковики, получив информацию о захоронениях, не поверили, что в указанных местах могут быть останки людей. Грунт не поддавался лопатам, штыки упирались в слой глины. Командир поискового отряда поручил выкопать яму на метр, чтобы понять целесообразность дальнейших работ. Вскоре добровольцы поняли, что они на правильном пути.

- Сперва появился ботинок, затем кости. Чтобы убедиться, что это массовое захоронение, мы расширили яму и обнаружили четыре черепа. Дальше больше, - говорит руководитель Аксайского поисково-краеведческого отряда "Донцы" Виктор Кучеров.

Как выяснилось в ходе работ, фашисты расстреливали не только бойцов Красной армии, но и простых жителей, не представляющих для немцев опасности. Работать поисковикам сложно, ведь поднимать из земли приходится останки стариков, женщин и детей.

- Нашли мать с тремя детьми, причем все трое детей были на ней. Она - в самом низу, сверху - девочка около 12 лет в сапожках, еще пяти-шестилетний ребенок и совсем маленький - двухлетний, - добавил Кучеров.

ЖИВЫХ УКЛАДЫВАЛИ НА СВЕЖИЕ ТРУПЫ

Среди находок есть и броши, и гребни, и дутые серьги черненого серебра, а также наручные часы и трость. Многие люди лежат на животе, закрыв лицо руками. Это значит, что стреляли в спину, заставив встать на колени или лечь на землю. Часто, когда фашисты приводили новую партию людей на казнь, укладывали живых на свежие трупы, чтобы сэкономить место в яме.

Известно, что в Миллерово фашисты организовали несколько концлагерей, где содержали местных жителей и военнопленных. Есть вероятность, что найденные останки принадлежат им. В дело уже вмешался следственный комитет, эксперты которого проведут молекулярно-генетическая экспертизы. Затем будет возбуждено уголовное дело по статье "Геноцид".

Всего на территории Ростовской области по самым скромным оценкам были убиты и замучены более 180 тысяч человек.