Кто сильнее: О дне защиты мужской нервной системы от насилия женщин говорим с ростовским психотерапевтом

Разберемся, кто прав, а кто виноват Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

В четверг, 22 октября, во всем мире отмечают Международный день защиты мужской нервной системы от насилия со стороны женщин. Говорим об этом с главным внештатным психотерапевтом Министерства здравоохранения Ростовской области Сергеем Выгонским.

ВЫНУЖДЕННО СИЛЬНЕЕ

Специалисты отмечают, что в современном мире не мало проблем, особенно в семейных отношениях. Многие пары страдают от недопонимая, часто ссорятся, не могут найти общий язык. Часто можно услышать, как представители сильного пола жалуются на тяжесть супружеского быта: жена не дает спокойно жить, все время пилить, отбирает последние деньги. А может быть мужчина специально откладывал на покупку чехлов в машине или новую удочку. А тут любимая супруга требует сделать ремонт, поменять окна, которым уже больше, чем самой квартире. Список претензий можно продолжаться бесконечно. Результат один - мужчина закрывается в себе, перестает контактировать с домашними, ищет утешение среди друзей, а иногда и среди любовниц.

Главный внештатный психотерапевт министерства здравоохранения Ростовской области Сергей Выгонский, отметил, что все дело в кардинальной смене социальной парадигмы. По мнению специалиста, меняются социальные роли - женщины начинают перенимать мужские обязанности, вынужденно становиться сильнее.

МУЖЧИНА ТЕРЯЕТ РОЛЬ ДОБЫТЧИКА

- На самом деле, разумеется, психологические проблемы мужчин на почве, так называемого, давления со стороны женщин очень распространены, - говорит Сергей Иванович. - Существует даже направление семейной психотерапии, которое занимается конфликтами и удержанием отношений.

- Важно понять, а какова природа этого?

- Я считаю все дело в изменении традиционных ролей, которые шли от многодетных семей, когда мужчина являлся кормильцем семьи, а женщины воспитывали детишек. Но по причине цивилизационного воздействия, мужчина теряет роль добытчика.

По мнению врача, в результате этого все больше развиваются и распространяются нетрадиционные сексуальные отношения, что в свою очередь угрожает фундаментальным основами человеческого существа. Таким образом, проблема психологические давление на мужчин со стороны женщин имеет место быть. Однако зачастую она обусловлена не кровожадностью слабого пола или желанием подавить партнера, а наоборот ослабеванием самих мужчин.

Женщина вынуждена, не имея поддержки, самостоятельна решать многие проблемы. Разумеется в борьбе за лучшую жизнь она пытается всячески привлечь своего суженного, что часто воспринимается, как жесткое насилие.