Жара в Ростове: какую погоду обещают синоптики

В Ростове будет по-летнему жаркий день Фото: "КП" Архив

Самый жаркий день за последние пару недель ожидает ростовчан сегодня. Солнце будет припекать с такой силой, что горожане смогут на целые сутки забыть о теплых куртках. Освежиться жителям донской столицы поможет прохладный ветер.

В утренние часы будет пока еще немного прохладно - от плюс 13 до 16 градусов, днем столбик термометра достигнет отметки от плюс 22 до 25 градусов. Но к вечеру снова похолодает - от плюс 16 до 19 градусов. В среду, 14 октября, в донской столице будет стоять ясная и солнечная погода. Осадков синоптики не прогнозируют.

Ветер сменит два направления: восточное и северо-восточное. Скорость его порывов будет достигать 7-10 метров в секунду.

Атмосферное давление будет пониженным и составит 753-755 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 41 до 84 процентов.

Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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