Пожар в Батайске 14 октября 2020: горит цех по переработке полимерных материалов

В Батайске полыхает склад полимерных материалов. Фото: ГУ МЧС по РО

Пожар в Батайске 14 октября 2020: пожару присвоен третий ранг сложности. В Ростовской области рано утром вспыхнул ярким пламенем цех по переработке полимерных материалов.

Фото: ГУ МЧС по РО

Инцидент произошел в среду, 14 октября, в городе Батайске на улице Промышленной в доме № 19.

Как рассказали в Главном Управлении МЧС России по региону, сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного около половины седьмого утра. К месту происшествия в считанные минуты прибыла бригада огнеборцев.

Фото: ГУ МЧС по РО

Уже в 7:13 был пожару был присвоен третий ранг сложности. Пламенем было охвачено 400 квадратных метров помещения.

Фото: ГУ МЧС по РО

- На месте работает группировка в составе 77 человек и 22 спецмашины, - добавили в пресс-службе ведомства. - В 08:13 удалось локализовать огонь на втором и третьем боевых участках.

Известно, что склад расположен в промышленной зоне города. Здание - одноэтажное.

- Черный дым столбом и нечем дышать, - лаконично комментируют случившееся местные жители.

Уже к 08:30 площадь пожара составляла 900 квадратных метров.

- Произошло обрушение, - сообщили огнеборцы. - Предварительно пострадавших нет.

В ведомстве добавили, что в уже в 08:37 произошла локализация по всем участкам, а в 09:05 - ликвидация открытого горения. Однако о полнотушении говорить пока рано, как и о причинах - их установят специалисты после того, как будут проведены все необходимые экспертизы.

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