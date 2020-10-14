Видео пожара в Батайске 14 октября 2020: огонь охватил цех по переработке полимерных материалов

Пожар начался рано утром. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
Видео пожара в Батайске 14 октября 2020: в среду, 14 октября, загорелся цех по переработке полимерных материалов. Сообщение о ЧП поступило на пульт дежурного в половину седьмого утра.
По предварительным данным, никто не пострадал. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
Уже через 30 минут пожару присвоили второй ранг сложности. На место прибыла группировка из 77 человек.
Но этого для борьбы с огнем оказалось недостаточно. Вскоре площадь пожара была уже не 400 квадратных метров, а 900.
С огнем боролись больше 70 человек. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
Как сообщили в пресс-службе Управления областного МЧС, пришлось привлекать также пожарный поезд. Во время борьбы с огнем произошло частичное обрушение кровли.
Пожару присвоили второй ранг сложности. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
- В 08:13 на двух боевых участках пожар локализовали. Предварительно, пострадавших нет, - отметили в ведомстве.
Как ранее сообщала «Комсомольская правда-Ростов», 12 октября произошел серьезный пожар на рынке в Шахтах. Там горели ларьки на площади 500 квадратных метров. Пожару присвоили третий ранг сложности.
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