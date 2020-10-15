Снова похолодание: дождевые тучи накроют продрогший Ростов-на-Дону

В Ростове с утра есть вероятность дождя Фото: "КП" Архив

В Ростове ожидается резкое похолодание после затяжного потепления. Температура воздуха будет снижать, а вот атмосферное давление расти. Кроме того, холодным ветром обдаст и без того замерзших горожан.

В утренние часы будет снова ощутимо прохладно - от плюс 12 до 18 градусов, днем столбик термометра достигнет отметки от плюс 22 до 23 градусов. Но к вечеру снова похолодает - от плюс 14 до 17 градусов. В четверг, 15 октября, в донской столице будет стоять ясная и солнечная погода. Тучи накроют город только с утра и ненадолго припустит дождь.

Ветер сменит три направления: северо-восточное, северное и западное. Скорость его порывов будет достигать 2-8 метров в секунду.

Атмосферное давление будет пониженным и составит 755-758 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 43 до 88 процентов.

Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жара в Ростове: какую погоду обещают синоптики.

Воздух прогреется до +25 градусов.

АЛЛО!

Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!