Ограничения из-за коронавируса усилят в Ростовской области с 16 октября

Режим самоизоляции снова действует в Ростовской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новые коронавирусные ограничения начнут действовать буквально на днях. По сети гуляет документ, согласно которому правила, по которым жителям региона предстоит жить в ближайшее время, заметно ужесточаются. Правда, послабления - в отличие от весенних ограничительных мер - все же будут.

По улицам гулять - только с соблюдением социальной дистанции. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ШКОЛУ - МОЖНО

Так, в документе за подписью главы региона, жителей Дона призвали оставаться дома за исключением случаев выхода в аптеку, поликлинику и магазины. Также можно выйти из помещения в случае ухода за пожилыми или недееспособными родственниками.

Вдобавок, ростовчанам разрешено ходить на работу на те предприятия, деятельность которых не была приостановлена. Кроме того, можно посещать дачи как собственникам, так и едущим вместе с ними родственникам. Есть у жителей региона и возможность обратиться за услугами погребения усопшего родственника, сходить в суд или же на выборы.

Пока еще можно ходить в школы, детские сады и другие образовательные учреждения.

Стоит отметить, что по новым правилам, ростовчане смогут продолжать занятия спортом на свежем воздухе, а также гулять - но, при условии соблюдения (!) социальной дистанции. А вот животных можно выгуливать и выносить мусор не дальше, чем на сто метров от дома.

Маска - обязательный аксессуар для всех. Фото: Мария ЛЕНЦ

А ЧТО ПЕНСИОНЕРАМ?

Учитывая, что категория людей 65+ наиболее подвержена вирусу, работодателям рекомендовано перевести таких сотрудников на дистанционную работу. Правда, выходить на улицу они все же могут (куда и как см. выше, прим. автр.).

Вдобавок, свободно перемещаться при соблюдении масочного режима и социальной дистанции могут: дончане, замещающие государственные должности в РФ и РО, чиновники и госслужащие, работники здравоохранения, депутаты и их помощники, члены избирательных комиссий и волонтеры.

Есть и ряд мероприятий, которые будут приостановлены с 16 октября (см. ниже). Кроме того, всем необходимо помнить о ношении защитных лицевых масок и соблюдении социальной дистанции. Следить за соблюдением санитарно-эпидемиологических мер поручено ответственным за ту или иную сферу деятельности ведомствам.

На транспорте - только в маске. Фото: Мария ЛЕНЦ

КОНКРЕТНО

Что пока нельзя

- Проведение в медорганизациях профилактических осмотров и диспансеризации граждан в возрасте 65 лет и старше, а также граждан, имеющих хронические заболевания.

- Оказание плановой медицинской помощи, которая может быть отсрочена без угрозы жизни и здоровью пациента, кроме оказания плановой медицинской помощи пациентам, нуждающимся в проведении курсового и (или) программного лечения, а также оказания высокотехнологичной медицинской помощи.

- Осуществление личного приема граждан в государственных органах Ростовской области, органах местного самоуправления и подведомственных им учреждениях и предприятиях.

- Проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий с участием зрителей в закрытых помещениях.

- Проведение профессиональных спортивных соревнований с участием зрителей в количестве более 30 процентов от максимально возможного заполнения зрительских мест.

- Проведение выступлений музыкальных, театральных и иных коллективов, отдельных исполнителей в помещениях, не оборудованных посадочными местами и с заполняемостью более 40 процентоы.

- Продажа билетов в кинотеатры, театры, музеи, на выставки любым способом, кроме дистанционного.

- Выход с вокзалов транспорта, если у всех пассажиров нет лицевых масок.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Чего пока работать не будет

- Приостановлена работа ночных клубов.

- Приостановлена работа прогулочных судов.

- Приостановлена работа детских площадок и городков в ТЦ.

- Приостановлена работа кафе и ресторанов после 22:00 (только доставка и вынос).

- Приостановлено оказание услуг общественного питания в фуд-кортах.

- Приостановлено оказание услуг предприятиями общественного питания при проведении корпоративных и иных торжественных мероприятий, за исключением оказания таких услуг в отдельных кабинетах (не более 10 мест).

- Приостановлена работа танцевальных залов в кафе.

- Приостановлена работа ярмарок непродовольственных товаров.

- Нельзя курить кальяны в общественных местах.

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