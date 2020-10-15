Ограничения из-за коронавируса усилят в Ростовской области с 16 октября

Режим самоизоляции снова действует в Ростовской области.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Новые коронавирусные ограничения начнут действовать буквально на днях. По сети гуляет документ, согласно которому правила, по которым жителям региона предстоит жить в ближайшее время, заметно ужесточаются. Правда, послабления - в отличие от весенних ограничительных мер - все же будут.
По улицам гулять - только с соблюдением социальной дистанции.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В ШКОЛУ - МОЖНО
Так, в документе за подписью главы региона, жителей Дона призвали оставаться дома за исключением случаев выхода в аптеку, поликлинику и магазины. Также можно выйти из помещения в случае ухода за пожилыми или недееспособными родственниками.
Вдобавок, ростовчанам разрешено ходить на работу на те предприятия, деятельность которых не была приостановлена. Кроме того, можно посещать дачи как собственникам, так и едущим вместе с ними родственникам. Есть у жителей региона и возможность обратиться за услугами погребения усопшего родственника, сходить в суд или же на выборы.
Пока еще можно ходить в школы, детские сады и другие образовательные учреждения.
Стоит отметить, что по новым правилам, ростовчане смогут продолжать занятия спортом на свежем воздухе, а также гулять - но, при условии соблюдения (!) социальной дистанции. А вот животных можно выгуливать и выносить мусор не дальше, чем на сто метров от дома.
Маска - обязательный аксессуар для всех.
Фото: Мария ЛЕНЦ
А ЧТО ПЕНСИОНЕРАМ?
Учитывая, что категория людей 65+ наиболее подвержена вирусу, работодателям рекомендовано перевести таких сотрудников на дистанционную работу. Правда, выходить на улицу они все же могут (куда и как см. выше, прим. автр.).
Вдобавок, свободно перемещаться при соблюдении масочного режима и социальной дистанции могут: дончане, замещающие государственные должности в РФ и РО, чиновники и госслужащие, работники здравоохранения, депутаты и их помощники, члены избирательных комиссий и волонтеры.
Есть и ряд мероприятий, которые будут приостановлены с 16 октября (см. ниже). Кроме того, всем необходимо помнить о ношении защитных лицевых масок и соблюдении социальной дистанции. Следить за соблюдением санитарно-эпидемиологических мер поручено ответственным за ту или иную сферу деятельности ведомствам.
На транспорте - только в маске.
Фото: Мария ЛЕНЦ
КОНКРЕТНО
Что пока нельзя
- Проведение в медорганизациях профилактических осмотров и диспансеризации граждан в возрасте 65 лет и старше, а также граждан, имеющих хронические заболевания.
- Оказание плановой медицинской помощи, которая может быть отсрочена без угрозы жизни и здоровью пациента, кроме оказания плановой медицинской помощи пациентам, нуждающимся в проведении курсового и (или) программного лечения, а также оказания высокотехнологичной медицинской помощи.
- Осуществление личного приема граждан в государственных органах Ростовской области, органах местного самоуправления и подведомственных им учреждениях и предприятиях.
- Проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий с участием зрителей в закрытых помещениях.
- Проведение профессиональных спортивных соревнований с участием зрителей в количестве более 30 процентов от максимально возможного заполнения зрительских мест.
- Проведение выступлений музыкальных, театральных и иных коллективов, отдельных исполнителей в помещениях, не оборудованных посадочными местами и с заполняемостью более 40 процентоы.
- Продажа билетов в кинотеатры, театры, музеи, на выставки любым способом, кроме дистанционного.
- Выход с вокзалов транспорта, если у всех пассажиров нет лицевых масок.
А В ЭТО ВРЕМЯ
Чего пока работать не будет
- Приостановлена работа ночных клубов.
- Приостановлена работа прогулочных судов.
- Приостановлена работа детских площадок и городков в ТЦ.
- Приостановлена работа кафе и ресторанов после 22:00 (только доставка и вынос).
- Приостановлено оказание услуг общественного питания в фуд-кортах.
- Приостановлено оказание услуг предприятиями общественного питания при проведении корпоративных и иных торжественных мероприятий, за исключением оказания таких услуг в отдельных кабинетах (не более 10 мест).
- Приостановлена работа танцевальных залов в кафе.
- Приостановлена работа ярмарок непродовольственных товаров.
- Нельзя курить кальяны в общественных местах.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ограничения из-за коронавируса в Ростове-на-Дону 14 октября 2020: что изменится.
Мы выяснили, какие ограничения из-за коронавируса в Ростове-на-Дону 14 октября 2020 ждут жителей донской столицы.
АЛЛО!
Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!