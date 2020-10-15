«Народ в панике сметает все!»: Из ростовских аптек пропали лекарства от гриппа и ОРВИ

Ростовчане в панике сметают с аптечных полок лекарства против гриппа Фото: Алексей БУЛАТОВ

В донском регионе ситуация с коронавирусом по-прежнему не утешительная. Так, на утро 15 октября количество новых заболевших увеличилось на 281 человека. А общая цифра инфицированных covid-19 на сегодняшний день — 25 736 человек.

Но кроме этого опасного вируса, в ближайшей перспективе маячит еще и сезон гриппа и ОРВИ. В итоге, народ бросился опустошать прилавки аптек.

- Накануне не нашла противовирусный, который обычно назначает каждый терапевт и взрослым, и детям, - позвонила в редакцию «Комсомольской правды - Ростов» жительница Ростова-на-Дону Татьяна Ермолаева. - Лекарство искала в аптеках западного микрорайона. Только представьте, обошла шесть и нигде не нашла!

Похожая ситуация оказалась в центре донской столице. Там, накануне, также не было противовирусных таблеток.

- Народ все сметает в панике, - развела руками фармацевт и связала такое настроение ростовчан со страхом заболеть как гриппом, так и коронавирусом.

Однако по официальным данным, дефицита лекарств ни в области, ни в донской столице нет. Об этом сообщили в региональном Росздравнадзоре.

- А чтобы знать наверняка, есть ли нужное вам лекарство в той или иной аптеке, можно посмотреть информацию на сайте справочной службы аптечных учреждений Ростова-на-Дону, - ответили в ведомстве. - Либо позвонить по телефону 130.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Возврат ограничений в Ростовской области 16 октября 2020: какие запреты вводятся в регионе

Возврат ограничений в Ростовской области16 октября 2020: плановая медпомощь приостановлена, пенсионеры уходят на дистанционку, покупка билетов - через Интернет

Власти Ростовской области приняли тяжелое, но взвешенное решение - вернуть в регионе ряд жестких ограничений в связи со стремительным распространением коронавируса. На Дону действительно с каждым днем увеличивается число заболевших. Только за последние сутки выявили еще 281 случай заражения. Всего опасную инфекцию подхватили 25 736 человек.