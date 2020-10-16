"Бабьему лету конец!": дожди и резкое похолодание идут на Ростов-на-Дону

На солнышке греться осталось недолго. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

После продолжительного бабьего лета в Ростове-на-Дону снова начнет холодать. Снижение температуры будет заметно уже в последний рабочий день недели - в пятницу, 16 октября. Давление тоже начнет понижаться, а вот влажность, наоборот, будет расти.

В утренние часы ощутимо прохладно - от плюс 10 до 15 градусов, днем столбик термометра достигнет отметки от плюс 22 до 23 градусов. Но к вечеру снова похолодает - от плюс 14 до 16 градусов. В донской столице будет стоять ясная и солнечная погода. Тучи накроют город только с утра, но быстро рассеются - осадков не ожидается.

Ветер сменит пять направлении: северо-восточное, северо-западное, южное, юго-западное и западное. Скорость его порывов будет достигать от одного до семи метров в секунду.

Атмосферное давление составит 755-758 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 35 до 92 процентов.

Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

А вот в выходные, 17 и 18 октября, будут туман, дождь и сильный ветер, плюс температура воздуха в дневные часы упадет почти на десять градусов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Снова похолодание: дождевые тучи накроют продрогший Ростов-на-Дону.

Узнаем, какая погода ждет жителей региона 15 октября.

АЛЛО!

Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!