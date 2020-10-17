Убийство в доме с бассейном: владелец ростовского торгового центра возил в багажнике труп тещи

Багажник может таить в себе много интересного. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростове-на-Дону будут судить владельца торгового центра, которого подозревают в убийстве 69-летней тещи. Через весь город мужчина провез ее тело в багажнике собственного внедорожника, чтобы надежно спрятать от посторонних. В семейных разборках пришлось разбираться следователям. Кто в этой истории третий лишний, теперь решит суд.

СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ

40-летняя Татьяна годилась 65-летнему бизнесмену Константину Белову (фамилии всех героев этой истории изменены, - прим. авт.) в дочери. Но такая разница в возрасте теперь в моде. И со стороны пара казалась образцом счастливой семейной жизни.

Он - импозантный мужчина, виски которого посеребрило время. А еще - при больших деньгах, полностью обеспечивший всем необходимым не только взрослых сына и дочь от первого брака, проживающих в Москве, но и всех представителей своей новой семьи. Важный плюс к образу - статус хозяина крупного торгового центра в столице Юга России, а к нему - несколько квартир и роскошный особняк с бассейном на Западном.

Она - яркая женщина с точеной фигурой, имеющая роскошь работать мамой, воспитывая двух общих сыновей-подростков и первенца от предыдущего брака. В том же особняке с молодыми поселилась и теща.

Однако семейную идиллию разрушила горькая правда. Молодая супруга узнала, что вместо командировки Костя укатил с молодой любовницей, годившейся ему во внучки, на курорт. Молчать законная супруга не стала и решила разводиться с дележкой имущества. Но разрушать налаженный семейный быт из-за интрижки мужчина не захотел: уговорил супругу простить его.

ЖЕНА БЬЕТ МУЖА?

Но разбитую чашку прежнего семейного счастья было уже не склеить. Татьяну как подменили: она стала доказывать мужу, что еще хороша собой и может нравиться другим. А он дико ревновал, пытался контролировать ее, а сам менял любовниц. Жена не выдержала первой: узнав об очередной пассии, она подала на развод. Но последнее слово Константин решил оставить за собой: он попытался лишить мать своих детей родительских прав.

- Не занимается воспитанием детей, поздно приходит домой и злоупотребляет алкоголем, - заявлял он.

А загнанная в угол женщина пообещала отсудить половину бизнеса и имущества супруга. Ставки росли: мужчина решил оставить жену ни с чем и сам воспитать детей. В местном отделе полиции и мировом суде были уже хорошо знакомы с этой парой, поскольку постоянно разбирались в их взаимных претензиях друг к другу. На суде седовласый бизнесмен даже заявлял, что во время выяснения отношений жена якобы бьет его.

В конце концов пара развелась, но жить под одной крышей супруги не перестали: никто не хотел уступать другому свою долю. Зато торговый центр бизнесмен умудрился несколько раз переписать то на старшую дочь, то на взрослого сына, то опять на себя. А когда узнал, что серьезно болен и ему предстоит операция, переписал на Татьяну. Хотел, чтобы в случае чего, она за ним ухаживала и бизнес за эту услугу перешел бы его младшим детям. Но когда глава семейства пошел на поправку, то снова отписал ТЦ старшенькой.

Дом с бассейном - не гарантия счастливой жизни. Фото: Иван ВИСЛОВ

ПОДАЛА В СУД ЗА КЛЕВЕТУ

Такой оплеухи жена стерпеть уже не смогла. Она припомнила все обвинения мужа в ее адрес в части алкоголизма и рукоприкладства, подав на него в суд за клевету, и выиграла дело. Однако скандалы в доме не утихали. В очередном споре за имущество на муже оказалось содержимое чашки кофе, на его оппонентке - стакан воды. У мужчины пошла носом кровь.

- Константин заснял все на камеру мобильника, - позже расскажет следователям Татьяна. - Он хотел предъявить запись в качестве доказательства своих страданий в суде. И я вырвала у него из рук мобильник, побежав в комнату. Костя догнал и повалил на пол. А мама бросилась меня защищать.

Но все же мужчине удалось справиться с двумя женщинами. И он, завладев телефоном, вскочил в свой дорогой внедорожник и помчался снимать побои, чтобы настрочить на экс-жену очередное заявление в полицию. Вот только возвращаться-то опять пришлось в тот дом…

«ГДЕ МАМА?»

Все шло, как обычно: теща собирала в лицей внуков, Татьяна отправилась к подруге, чтобы помочь разобраться с финансами. Когда к обеду она вернулась домой, там никого не было. Хотя мама в этот день никуда не собиралась: ее верхняя одежда и обувь были на месте. Не могла же в конце октября пенсионерка выйти на улицу в халате и тапочках?! На месте была и сумка с документами, и мобильник. Да и вся обстановка в доме говорила о том, что она начала уборку, но по каким-то причинам вдруг бросила ее, так и не закончив. Не заглядывала пропавшая и к соседям. Просмотрев видеозаписи с камер, взволнованная дочь выяснила, что мать за калитку не выходила. Камеры зафиксировали только выезжавший джип ее мужа.

Почувствовав неладное, Татьяна отправилась в полицию писать заявление о пропаже матери, не исключив, что к исчезновению может быть причастен ее экс-супруг.

В итоге в особняке Беловых следователи-криминалисты провели тщательный осмотр. Хозяин дома не стал отдавать свой видеорегистратор, сообщив, что тот в ремонте. Но по камерам видеонаблюдения, установленным в городе (а они сегодня в Ростове-на-Дону есть практически на любом магазине), отследили весь путь передвижения бизнесмена в день исчезновения тещи.

ОТ ПОЛИГРАФА ОТКАЗАЛСЯ

Как рассказали в региональном следственном комитете, мужчина отправился в сторону Кумженской рощи и далее за город. Но вскоре вернулся в Ростов, заехал на автомойку, в павильон торговли видеотехникой и только после этого в торговый центр.

Многое в его объяснениях насторожило следователей. Но тот в свою очередь уверял: покушавшиеся на его жизнь бывшая жена и теща инсценировали исчезновение последней, чтобы создать ему неприятности. И, сославшись на проблемы со здоровьем, отказался проходить проверку на полиграфе.

С помощью квадрокоптера оперативники прочесали местность к западу от Кумженской рощи и на территории Азовского района в камышах обнаружили недавнее захоронение. Там оказался труп в домашней одежде с капроновой веревкой на шее. Погибшей оказалась пропавшая мать Татьяны.

Эксперты говорят, что тело было спрятано очень хитро: сверху его тщательно присыпали хлоркой и замаскировали могилу опавшей листвой. И по идее в глухой местности найти его было невозможно. Если бы только тот, кто его прятал, сам не показал место. Но техника давно шагнула вперед: нужно только задать нужное направление поиска.

МИСКА ДЛЯ КОШКИ

Узнав о страшной находке, предприниматель примчался писать явку с повинной. Правда, заявил, что тещу не убивал. В тот день он якобы решил заняться спуском воды из бассейна. Увидел вторую маму, и между ними вспыхнул скандал. Она якобы запустила в него кошачьей миской, а потом, оступившись, упала с лестницы, скончавшись у него на глазах. Испугавшись, что его обвинят в убийстве, бизнесмен решил спрятать тело: положил в багажник и вывез подальше от дома. А веревка на шее потому, что с ее помощью тащил тело в машину. Однако эксперты установили, что женщину именно задушили, а перед этим сильно ударили несколько раз по голове.

Как сообщила корреспонденту «Комсомольской правды» и.о. прокурора Железнодорожного района Ростова Наталья Заикина, предпринимателю уже предъявили обвинение в убийстве. А дело направлено в суд.

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