Еще этой весной на улицах Ростов полицейские проверяли наличие пропусков. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Пропускной режим в Ростове-на-Дону: Власти рассказали, будут ли его вводить. В сети появилась информация о том, что вместе с ограничениями, введенными по всей Ростовской области, в донской столице вернут пропускной режим. Тему подняли в социальных сетях и началось бурление. Многие испугались, ведь в таком случае придется заново регистрировать документ, позволяющих передвигаться по улицам города. В прошлый раз этот процесс проходил в пробуксовкой, так как желающих получить разрешительную справку оказалось очень много.

Мы связалась с начальником Управления информационной политики администрации Ростовской области Сергеем Тюриным, чтобы понять, насколько эта информация правдива. Сергей Владимирович отметил, что работа с пропусками действительно велась властями области.

- В понедельник, 12 октября, на заседании правительства было принято постановление о передаче 610 тысяч бланков старых пропусков с баланса области Ростову-на-Дону. Речь о тех пропусках, которые печатали в апреле, - рассказал он. - Никаких новых пропусков нет.

Тем не менее, в регионе вернули ряд ограничений. Среди прочего они предполагают прекращение планового медицинского обслуживания жителей и перевод возрастных сотрудников на удаленный режим работы.

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