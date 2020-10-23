Самый эффективный способ добиться справедливости - обращаться в суд. Фото: Артем КИЛЬКИН

Как защитить свои права пациенту в Ростове-на-Дону, рассказал специалист по медицинскому праву. В период пандемии коронавируса все чаще люди жалуются на некачественное лечение в больницах. Это происходит по ряду объективных причин. Во-первых, значительно возросла нагрузка на лечебные учреждения, многие их которых "встали на ковидные рельсы". Во-вторых, сейчас, как и всегда, не хватает квалифицированных кадров. Как результат, недопонимая и конфликты, ведь зачастую неправильное лечение оборачивается трагедией.

ЧТО ТАКОЕ ОШИБКА, А ЧТО ХАЛАТНОСТЬ

По словам специалиста по медицинскому праву Алексея Пешкова, каждый случай, когда вам или вашим близким оказали некачественную помощь, требует тщательного расследования. Он отметил, что в первую очередь нужно разобраться, по каким причинам произошел роковой случай. Это может быть врачебная ошибка или халатность.

- Ошибка - это неверные действия, которые обычно неумышленны. То есть врач хотел помочь пациенту, но что-то пошло не так. Халатность же - это пренебрежительное отношение к своим обязанностям, за что предусмотрено уголовное наказание, - объясняет Алексей Пешков.

Специалист добавил, что добиться возбуждения уголовного дела с обвинительным приговором вполне возможно. По закону пациент имеет право на предъявление иска медицинскому учреждению. Кроме того, он может рассчитывать на материальное возмещение и компенсацию.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ НАВЕРНЯКА

Алексей Михайлович обозначил пошаговый алгоритм действий, которые могут помочь добиться справедливости.

- Сначала нужно собрать все доступные медицинские документы по делу: это

выписки, справки, амбулаторные карты или истории болезни, заключения и консультации различных специалистов, - перечисляет Пешков.

Затем эксперт советует направить жалобы в профильные и правоохранительные ведомства. Это могут быть страховая компания, прокуратура, общественные организации. Кроме того, необходимо обратиться в Росздравнадзор с требованием рассмотреть ваш случай на специальной врачебной комиссии и привлечь виновных к дисциплинарной ответственности.

Далее, по словам Алексея Михайловича, нужно составить мотивированную претензию на имя главврача с требованием добровольно компенсировать вам материальный и моральный вред. Если руководитель больницы не согласиться на этом, можно спокойно подавать исковое заявление в суд.

ДЕНЬГИ НЕ «ДЛЯ ХОРОШЕЙ ЖИЗНИ»

- К сожалению, только в единичных случаях у руководителей больниц имеется желание решить спор на досудебном уровне. Врачи обычно упускают из вида, что пациент требует деньги не для "хорошей жизни", а элементарно нуждается в дополнительных средствах на восстановление своего здоровья, - обращает внимание специалист.

В сознании пациентов и их родственников бытует мнение, что судебное разбирательство - это хлопотное и неперспективное дело. Однако нет более цивилизованного и справедливого способа отстоять свои права, чем гражданский процесс. Интересно, что в последнее время все больше людей прибегают именно к такому методу разрешения споров и отстаиванию своих прав.

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