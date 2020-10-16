В Таганроге тела умерших в ковидном госпитале два дня пролежали под лестницей

В больнице на лечении находятся самые тяжелые пациенты. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Таганроге разгорелся скандал после публикации в Интернете видео, сделанного в одной из местных больниц. На кадрах - непривычное зрелище, даже в сложные времена пандемии. Под лестницей в коридоре на каталках лежат тела людей, завернутые в черные полиэтиленовые пакеты. А рядом, как ни в чем не бывало, ходят врачи и медперсонал, не оглядываясь на покойников. Видимо для персонала городской БСМП - это привычное дело.

- В городской больнице Таганрога пару дней не убирали тела умерших от ковида, - подписали видео в городском паблике. - В помещении учреждения появился специфический запах, на что обратили внимание пациенты.

Все это вызвало большой резонанс, а социальные сети - где и был размещен ролик - лихорадит от возмущенных комментариев пользователей. «Это уже просто беспредел какой-то», «За такое под суд надо», «Жесть!». Это лишь самые мягкие комментарии.

Тела умерших попали на видео. Фото: стоп-кадр с видео

В городской БСМП, где это произошло, не смогли прокомментировать инцидент, сославшись на беспрецедентную занятность. Отправили в вышестоящие органы.

«Комсомолка» дозвонилась Главе администрации Таганрога Андрею Лисицкому. Андрей Владимирович сообщил, что такой случай имел место быть.

- Да, люди умирают в госпитале, - рассказал «КП» собеседник. - Важно понимать, что у нас один морг, а смертность очень высокая - от трех до десяти человек ежедневно. К сожалению, никто не может предугадать, сколько людей умрет. Их подготовили к перевозке. Необходимо было провести процесс по обработке. Вчера всех уже забрали и увезли в морг. Тела находились на каталках рядом с выходом, через который вывозят трупы.

К слову, в морге, который располагается на территории БСПМ, подтвердили, что больных действительно очень много. Схема работы следующая: человек умирает, персонал больницы отправляет заявку в морг, сотрудники которого сразу забирают тело.