Дело техники: как в Ростовской области раскрывают самые запутанные преступления

19 октября следователи-криминалисты отмечают свой профессиональный праздник. Фото: СУ СК России по РО.

О их работе ходят легенды и снимаются сериалы. 19 октября свой профессиональный праздник отмечают следователи-криминалисты. Они говорят: современная криминалистика за сравнительно короткий промежуток времени стала развиваться столь стремительно, что позволяет в короткие сроки раскрыть не только нынешние тяжкие преступления, но и даже пролить свет на тайны прошлого, раскрыть те злодеяния, работа по которым была когда-то приостановлена. А значит - отыскать и задержать убийц, разбойников и насильников даже спустя годы и десятилетия.

СЛЕДЫ ОСТАЮТСЯ НАВСЕГДА

То, что еще вчера сыщикам показалось бы просто фантастикой, сегодня – обычные будни и практика следователей-криминалистов. К примеру, специалисты говорят, что от того, насколько тщательно проведен осмотр места преступления – зависит очень многое, или даже – вообще все - в его раскрытии. Нынешняя криминалистическая техника и методики позволяют считывать информацию на молекулярном уровне и исследовать миллиметр за миллиметром, добывая следы и улики, указывающие на преступника.

- Преступник может действовать под покровом ночи, нацепив на руки перчатки, протереть после себя все ручки дверей, вымыть пол, - говорят следователи. - И все равно это не будет гарантией того, что уничтожил все следы. Они остаются всегда! Главное, уметь их считать.

Так, случайно упавший с головы волосок, каля пота, слюна, перхоть – обнаруженные криминалистами на месте происшествия, могут рассказать очень много о том, кто их там оставил. В частности, широко применяемая сегодня экспертиза ДНК позволяет точно определить, кому принадлежат биологические следы, обнаруженные на месте преступления. А с помощью специального прибора, называемого «источник криминалистического света» можно увидеть следы крови даже в тщательно вымытой машине или комнате. Или при помощи специальных тест-систем в течение суток можно провести по ним необходимые анализы.

Юрий Гунькин. Фото: СУ СК России по РО.

НАШЕЛ МОГИЛУ НАСТОЯТЕЛЯ ХРАМА

Но есть и еще один аппарат — георадар «ОКО-2», с помощью которого обнаружить то, что решили скрыть от других глубоко в земле. А она, как известно, хранит множество тайн, в том числе и прошлого. Так, однажды Юрию Гунькину — он работает старшим экспертом-криминалистом вот уже два десятка лет - за помощью обратились активисты поисково-экспедиционного корпуса, работавшие на месте восстановления храма апостола и евангелиста Иоанна Богослова в станице Грушевской под Ростовом.

Храм там восстанавливали всем миром. А поисковики устанавливали неизвестные прежде местоположения захоронений советских солдат в его окрестностях. Станичники-старожилы рассказали им, что первый священник этого храма умер еще до революции и был похоронен где-то здесь, на подворье. Но где точно находится его могила, сказать никто не мог. А лопатами в таком случае действовать было негоже.

Получив благословение нынешнего настоятеля храма, и помня о том, что батюшек обычно хоронят за той стеной церкви, где находится алтарь, Юрий приступил к поискам с помощью георадара. И с его помощью нашел могилу первого настоятеля этого храма. За что станичники были ему до сих пор безмерно благодарны.

Прибор может найти то, что спрятано под землей. Фото: СУ СК России по РО.

НЕТ ТЕЛА — НЕТ ДЕЛА?

Помогает чудо-око и в поиске преступников. Так, в Зерногралском районе двое друзей спрятали тело третьего на окраине поселка, возле кирпичного завода. После обильных возлияний, злоумышленники припомнили товарищу давние обиды и сотворили страшное: затянули на шее брючный ремень… А протрезвев, решили «Нет тела, нет и дела!» и тщательно замели следы.

Но на помощь к зерноградским коллегам был направлен Гунькин. С помощью георадара за кирпичным заводом на окраине станицы в районе стихийной свалки он и обнаружил свежее захоронение. Когда раскопали, то нашли там тело без вести пропавшего накануне молодого человека. Надо было видеть их лица подозреваемых, которых доставили на место преступления. Как без их наводки следователи все-таки обнаружили тело? Отпираться в таком случае было уже бесполезно. В результате оба получили наказание. Суд приговорил одного из них за убийство к 16 годам лишения свободы, другого - к 14-ти.

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