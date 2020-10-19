«Может, это любовь?»: Юлия Ефимова взбудоражила поклонников фотографией с красивым мужчиной в обнимку

Юлия Ефимова нежится под солнцем Калифорнии. Фото: Официальный аккаунт Юлии Ефимовой в "Инстаграм"

Заслуженная пловчиха России, мастер спорта, чемпионка Европы Юлия Ефимова прекрасна и на плавательной дорожке, и в жизни. Несмотря на спортивные достижения, многочисленные медали и отличную внешность, девушка до сих пор не замужем.

Поклонники гадают, когда же столь завидная невеста потеряет статус «свободна». На днях Юлия опубликовала в своем «Инстаграм» фотографию, на которой она запечатлена с подтянутым мужчиной. Одной рукой он обнимает девушку за талию, в другой держит весло.

- Назад в 80-ые, - подписала Юлия пост.

Фотография сделана в Калифорнии. Под снимком поклонники активно оставляют комментарии.

- Может, это любовь, - написала подписчица под ником Настасья Граненова.

Несколько поклонников отметили, что у Юлии – стильный купальник. А некоторые предположили, что мужчина рядом со спортсменкой имеет нетрадиционную ориентацию.

Кстати, о молодом человеке, запечатленном рядом с Юлией, известно, что он живет в США, работает на телевидении и увлекается кроссфитом. Судя по его аккаунту в «Инстаграм», телеведущий толерантно относится к людям нетрадиционной ориентации.

Кстати, мама пловчихи, Татьяна Ефимова, не в курсе, есть ли у дочери бой-френд.

- Я не знаю. Ничего не могу сказать. Я не лезу в ее личную жизнь. Хотя у меня в ее возрасте уже было двое детей, - рассказала «Комсомольской правде – Ростов» Татьяна Ефимова.

Ранее «Комсомольская правда» сообщала, что Юлия Ефимова прекратила общение с мамой.

По словам Татьяны, контакт с дочерью пропал три года назад. Женщина живет на пенсию в 8500, при этом Юлия ей не помогает. Хотя еще несколько лет назад покупала матери красивые вещи, бытовую технику и даже оплачивала поездку в отпуск за границу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Чемпионка мира Юлия Ефимова порвала отношения с мамой, оставив женщину на грани нищеты

Татьяна Григорьевна живет в старом доме на одну пенсию в восемь тысяч рублей

17 июня выяснились интересные подробности из жизни знаменитой на весь мир чемпионки по плаванию Юлии Ефимовой. Как оказалось, ростовчанка уже три года не общается со своей мамой, которая в Волгодонске.